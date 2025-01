Christbaum brennt: Zwei Verletzte

Beim Brand eines Christbaumes entstand am Freitag Sachschaden. Zwei Personen wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Gegen 10 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses an der Edelweißstraße in Großmehring informiert worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen, dennoch wurde der betroffene Raum erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die beiden Bewohner des Hauses wurden vor Ort medizinisch versorgt und mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt an einer elektrischen Leitung hin. (AZ)