Ein Fremder will Kindern Süßes schenken, jetzt ermittelt die Polizei

Ein fremder Mann wollte in Großmehring Kindern auf der Straße Süßigkeiten schenken. Jetzt stand die Polizei bei ihm vor der Tür.

Eine zunächst unbekannter Mann bot am Donnerstagvormittag in der Donaustraße in Großmehring Kindern Süßigkeiten an. Das teilt die Polizei mit. Die Kinder fühlten sich durch das Verhalten des Fremden aber offenbar irritiert und rannten zu Angehörigen, die sich in der Nähe befanden.

Eine Zeugin hat den Mann in Großmehring angesprochen und den Fall der Polizei gemeldet

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, sprach den Mann, der inzwischen in seinem Auto saß, auf sein Verhalten an. Er gab auch zu, den Kindern Süßigkeiten angeboten zu haben. Die Frau, die das Autokennzeichen notiert hatte, schaltete anschließend die Kripo ein, die jetzt diesen Fall genauer prüft. Der Mann bekam noch am Vormittag zu Hause Besuch von der Polizei, die ihn eindringlich wegen seines Verhaltens gegenüber den Kindern belehrte. Aktuell überprüfen die Beamten auch möglich Zusammenhänge zu ähnlichen Taten.

Die Lehrer an der Grundschule Großmehring sind von dem Vorfall informiert worden

Die Lehrer der örtlichen Grundschule wurden laut Polizei über die Tat informiert und sensibilisiert.

Bei ähnlichen Vorkommnissen gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Sensibilisieren Sie Ihre Kinder bezüglich der Mitfahrt bei Fremden.

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizei . Diese kümmert sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

. Diese kümmert sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen. Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder Handygruppen (u.a. WhatsApp ).

