Fünfjähriger Radler in Großmehring wird von einem Auto erfasst

Glück im Unglück für einen Fünfjährigen: Er fuhr mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt und direkt in ein Auto. Dabei wurde er leicht verletzt.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Großmehring zugezogen. Der Bub radelte laut Polizei über die Enzianstraße in Großmehring, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Offenbar war er vom Grundstück seiner Eltern aus quer über die Straße gefahren, seine Mutter konnte jedenfalls nicht mehr eingreifen. Da eine Hecke den Blick auf den kleinen Radler versperrte, erkannte ihn eine 48-jährige Autofahrerin zu spät.

Der Radler wurde bei dem Unfall in Großmehring frontal vom Auto erfasst

Trotz einer Notbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Bub wurde vom Auto frontal erfasst, auf die Straße geschleudert und leicht verletzt. Die aus dem Landkreis Kelheim stammende Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. (nr)