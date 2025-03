Testfahrzeug überschlägt sich: 50.000 Euro Schaden

Ein 25-jähriger Gaimersheimer fuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit seinem Testfahrzeug die Kreisstraße EI 36 in Richtung Theißing. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er zunächst ins Bankett, geriet ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am „Erlkönig“ entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Acker entstand ein leichter Flurschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Theißing und Oberdolling waren zur Unterstützung vor Ort. (AZ)

