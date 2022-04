Ladendiebin stopft Waren im Wert von 1000 Euro in ihre Handtasche

Das war Ladendiebstahl im größeren Stil: Eine Frau wollte in einem Drogeriemarkt in Großmehring Waren im Wert von 1000 Euro klauen.

Ladendiebstahl im größeren Stil betrieb am Mittwoch eine 29-jährige Frau in einem Drogeriemarkt in Großmehring. Die Frau stopfte laut Polizei insgesamt 40 Paar Socken, zehn Parfüms und elf Füller in ihre mitgeführte Handtasche und unter ihren Pullover und verließ so den Markt.

Ladendiebstahl in Großmehring: Frau will Waren im Wert von 1000 Euro klauen

Eine Mitarbeiterin wurde jedoch auf die Diebin aufmerksam, lief ihr hinterher und konnte sie schließlich auf dem Parkplatz aufhalten. Bei der 29-Jährigen konnten die entwendeten Gegenstände mit einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro aufgefunden werden. Die Frau erhielt ein Hausverbot sowie eine Strafanzeige. (nr)