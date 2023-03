Mann verletzt sich bei Betriebsunfall schwer

Ein Mann wollte am Montag bei einer Spedition in Großemehring die Ladung eines Lastwagens sichern. Dabei rutschte er allerdings ab - und brach sich mehrere Knochen.

Zu einem Betriebsunfall mit einer schwerverletzten Person wurden am Montagmittag gegen 12.50 Uhr Einsatzkräfte nach Großmehring gerufen. Wie sich herausstellte, war ein 46-jähriger Mann auf dem Gelände einer Spedition in der Gutenbergstraße zuvor damit beschäftigt gewesen, die Ladung eines Lastwagens zu sichern. Um mehrere Stapelbehälter übereinander sichern zu können, stieg der Mann mit den Füßen in einen Zwischenraum, wo er jedoch abrutschte. Beim Sturz zog sich der Mann mehrere Frakturen zu und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei. (AZ)