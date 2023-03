Partyraum brennt: Drei Menschen verletzen sich

In Großmehring ist ein Partykeller in Brand geraten. Drei Menschen musssten mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Beim Brand im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Großmehring entstand in der Nacht zum Samstag Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Personen verletzt.

Gegen 4.45 Uhr wurden die Rettungskräfte über eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Anwesens an der Sudetenstraße informiert. Die schlafenden Bewohner konnten durch Polizei und Feuerwehr geweckt und aus dem Haus evakuiert werden. Drei Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Kellerraum, der in der Nacht noch als Partyraum genutzt worden war, brannte vollständig aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. (AZ)