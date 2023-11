Quad brennt komplett aus

Ein Quad fängt in Großmehring Feuer. Versuche des Fahrers, das Feuer zu löschen, scheiterten.

In einem Freizeit-Offrad-Park in Großmehring hat es am Sonntagmittag einen Zwischenfall gegeben. Ein 19-Jähriger war dort mit einem Quad auf dem Parcours unterwegs, als sein Fahrzeug im Schlamm stecken bleib. Der junge Mann hatte sich festgefahren. Bei dem Versuch wieder herauszufahren, fing das Quad Feuer und brannte.

Zwar versuchte der Fahrer noch selbst zu löschen, doch laut Polizei Ingolstadt brannte das Fahrzeug komplett aus. Die FFW Demling war für Löscharbeiten vor Ort. Ein Sachschaden wird von der Polizei auf 16.000 Euro geschätzt. (AZ)