Sattelzug kollidiert mit Linienbus: 30.000 Euro Schaden

Am Mittwoch gegen 16 Uhr ereignete sich in Großmehring auf der Bundesstraße 16a ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Linienbus. Der Bus war mit 15 Personen besetzt. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug die B16a von Vohburg kommend in Richtung Ingolstadt. Der Gelenkbus fuhr im Gegenverkehr. Zwischen der Einmündung der Regensburger Straße und dem Großmehringer Kreisverkehr fuhr der Sattelzug zu weit links und kollidierte mit dem Bus. Durch den Aufprall barsten mehrere Seitenscheiben am Bus. Zwei Insassen des Busses wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Großmehring und Demling waren zur Unterstützung und für die Verkehrslenkung vor Ort. Nach ersten Ermittlungen dürfte überhöhte Geschwindigkeit des Sattelzuges unfallursächlich sein, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

