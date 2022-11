Schockanruf in der Region: Polizei nimmt zwei Männer fest

Eine Frau aus Großmehring soll 40.000 Euro Kaution für ihren verunfallten Sohn zahlen. Die Frau wird misstrauisch und sorgt dafür, dass zwei Männer festgenommen werden.

Dank dem umsichtigen Verhalten eines Großmehringer Ehepaares konnten am Dienstag zwei Betrüger festgenommen werden. Gegen 9.45 Uhr wurde laut Polizei eine 62-jährige Frau unter dem Vorwand angerufen, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution von 40.000 Euro fällig wäre. Die Großmehringerin wurde sofort misstrauisch, spielte jedoch mit und gab vor, Münzen aus dem Schließfach der Bank zu holen. Währenddessen verständigte ihr 72-jähriger Ehemann die Kriminalpolizei Ingolstadt.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ingolstadt konnten die beiden polnischen Tatverdächtigen in der Folge in ihrem Auto stoppen und festnehmen. Es kam zu keiner Geldübergabe. Die 38- und 45-Jährigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Ingolstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die Männer in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Die Polizei startet einen Zeugenaufruf: Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur genannten Tat oder den mit auffälligen roten Jacken bekleideten Tätern gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt gibt folgende Verhaltenstipps: