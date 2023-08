Unbekannte brechen in Doppelhaus ein

In Großmehring sind Unbekannte in ein Doppelhaus eingedrungen. Die Bewohner sind derzeit im Urlaub. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind irgendwann im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag in ein Doppelhaus in Großmehring eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Sonntag und Dienstag verschafften sich unbekannte Tatverdächtige durch Aufhebeln der Terrassentüre einer Doppelhaushälfte in der Akeleistraße in Großmehring Zutritt zu dem Gebäude. Durch eine Verbindungstür gelangten sie in der Folge auch in die zweite Haushälfte, berichtet die Polizei.

Einbruch in Großmehring: Höhe der Beute noch nicht bekannt

Die Höhe des Beuteschadens kann noch nicht näher benannt werden, da sich alle Bewohner aktuell noch im Urlaub befinden. Die Mitteilung an die Polizei erfolgte durch einen unbeteiligten Zeugen, dem die geöffnete Terrassentüre auffiel.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0841/9343-0 zu melden. (AZ)