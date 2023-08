Großmehring

Unbekannte brechen in zwei Firmen ein

In Großmehring wurde in zwei Unternehmen eingebrochen.

In Großmehring haben Unbekannte in zwei Betriebe eingebrochen. Wie die Täter vorgegangen sind und woran sie in einem der beiden Fälle gescheitert sind.

Zwei Firmen in Großmehring wurden in den vergangenen Tagen Opfer von Einbrechern. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 21.30 Uhr, durchtrennten Unbekannte jeweils die Umzäunung zweier Betriebe an der Edisonstraße und gelangten so auf das jeweilige Gelände. Bei einem Unternehmen drangen sie durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob die Täter tatsächlich Beute erlangten, wird derzeit geprüft, heißt es im Polizeibericht. Im zweiten Unternehmen scheiterten die Täter an der massiven Bauweise der Fenster, ein Eindringen fand nicht statt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)

