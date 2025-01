Unfall mit vier Verletzten

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag um 18 Uhr auf der Kreisstraße bei Großmehrung wurden zwei Personen mit schweren Verletzungen in stationäre Behandlung gebracht. Zwei weitere Fahrzeuginsassen zogen sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilt. Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt bog von Großmehring/Pettling kommend nach links in die Kreisstraße ein. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah er hierbei ein von rechts kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto und erfasste den einbiegenden Pkw frontal auf der Beifahrerseite. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Neben dem Unfallverursacher wurden noch drei Insassen des geschädigten Autos verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Hierzu war eine Sperrung der Kreisstraße erforderlich. Verkehrsbehinderungen entstanden hierdurch nicht. Die Feuerwehren aus Oberdolling und Menning waren zur Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis