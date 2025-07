Nächtliche Großübung mit dutzenden Verletzten: Feuerwehr und BRK proben Zugkollision bei Neuburg

Ein dumpfer Aufprall, eine starke Bremsung. Dann ist es still. Der Zug steht auf den Gleisen, irgendwo im grünen Dickicht zwischen Neuburg und Unterhausen. Drinnen stöhnen Verletzte, eine Lokführerin soll bewusstlos sein, ein Kind schreit, Menschen irren umher – draußen passiert lange nichts. Minuten vergehen. Zehn. Fünfzehn. Dann sind erstmals Blaulichter zu erkennen. Zwanzig Minuten nach dem Notruf: Noch immer versucht die Feuerwehr, die Türen der verunfallten Regionalbahn zu öffnen. Dann liegt plötzlich ein hoher Pfeifton über dem Geschehen – verursacht durch eine Notöffnung der hinteren Zugtüre. Er klingt wie der Tinnitus nach einem Schock.

Was wie eine Tragödie wirkt, ist in Wahrheit Teil einer großangelegten Notfallübung unter der Leitung der Feuerwehr Neuburg. Mehr als 150 Einsatzkräfte von mehreren umliegenden Feuerwehren, BRK, THW und Polizei proben in dieser Nacht den Ernstfall. Das Szenario: Ein Regionalzug kollidiert mit einem umgestürzten Baum und einem Auto, das aufgrund von Unwetterschäden auf die Schienen geraten war. Es gibt Dutzende Verletzte. Der Unfall ereignet sich auf einer echten Bahnstrecke zwischen Neuburg und Unterhausen – realistisch inszeniert, mit lebensechten Herausforderungen.

Bei einer Großübung trainierten Einsatzkräfte aus Neuburg und Umgebung für den Ernstfall. Das BRK hatte 19 schwerverletzte Patienten im Vorhinein gebrieft. Foto: Paul Pfaffel

Kollision auf der Bahnstrecke: Übung simuliert Zugunfall bei Neuburg

Gegen 22:15 Uhr sind die ersten Retter am Zug zu sehen – circa fünfzehn Minuten nach dem Notruf aus der Lockführerkabine. Der Zug ist blockiert – die Türen reagieren nicht, ein Warnsignal hallt durch den Zug. Ein hektisches Suchen nach dem Zugang beginnt. Endlich. Die hintere Tür öffnet sich und Feuerwehrmänner strömen in das Abteil. Sie hämmern gegen die Tür der Fahrerkabine. „Hallo, Hallo!“ – Mithilfe eines Agilis-Mitarbeiters gelingt es, die Kabine zu öffnen. Im Inneren liegt die Lokführerin reglos am Boden, während im Zuginneren die Unruhe wächst. Menschen schreien, klagen, rufen nach Hilfe. Ein Feuerwehrmann beugt sich über die Puppe, die die Zugführerin darstellen soll, und ruft: „Zu mir! Wir haben hier einen Bewusstlosen!“ Ein Sanitäter bringt die Puppe in die stabile Seitenlage. Dass der Attrappe dabei gleich ein ganzer Arm verloren geht, löst in der hektischen Anspannung ein herzhaftes Lachen bei allen Beteiligten aus. Trotzdem ist die Übung nicht zum Spaßen. Es wird schnell wieder ernst.

Was auf die Retter wartet, ist nicht weniger als ein Szenario mit 53 Betroffenen, davon 19 realistisch geschminkte Verletzte – darunter bewusstlose, schwerverletzte und gehunfähige Passagiere. Die Verletzungen reichen von Schnittwunden über Knochenbrüche bis zu inneren Blutungen verborgen hinter riesigen Hämatomen. Die Darsteller schreien, klagen über Schmerzen, manche spielen einen Schock, andere stören die Einsatzkräfte. Das gehört alles mit zum Drehbuch. Doch dieses kennen die eingesetzten Kräfte eben nicht.

Viele Verletzte und großes Chaos? So realistisch war das Szenario im Zug bei Unterhausen

Zunächst rücken Sichtungstrupps des BRK durch den Zug. Mit Aufklebern in der Tasche und Checklisten in der Hand verteilen sie Umhänge-Bänder in Grün, Gelb oder Rot – je nach Schwere der Verletzungen. „Wie heißt du?“ – „Luisa.“ – „Was tut weh?“ – „Der Bauch ... und der Rücken ...“. Die junge Frau am Boden hat schwere Verletzungen und bekommt einen roten Aufkleber. Ein Mann liegt zwischen den Sitzen und reagiert nicht. „Er hat keinen Puls!“, ruft jemand. Andere klagen: „Warum dauert das so lange?“, oder „Ich wurde einfach übersehen!“ Die Retter arbeiten sich voran – systematisch, aber unter Stress.

Die Feuerwehr und das BRK wurden schnell Herr der Lage und bargen alle Personen im zwischen Neuburg und Unterhausen verunfallten Regionalzug. Foto: Paul Pfaffel

Gegen 22:50 Uhr, also eine knappe Stunde nach dem Notruf, können die ersten gehfähigen Passagiere den Zug verlassen. „Erst hinsetzen, dann langsam runter“, ruft ein Feuerwehrmann im Minutentakt an der Zugtüre. Das Terrain ist abschüssig und rutschig – neben steinigem Geröll macht hohes Gras neben der Schiene den Ausstieg aus dem Zug zur Herausforderung. Ein älterer Herr stolpert, zwei Feuerwehrmänner fangen ihn gerade noch rechtzeitig auf. Über Steckleitern und mithilfe von Schleifkorbtragen werden die Verletzten zur tieferliegenden Straße gebracht. Dort, wo alle Einsatzwägen sich tummeln, werden die Patienten behandelt und schließlich einer nach dem anderen per Krankenwagen abtransportiert.

In der stockfinsteren Nacht erleuchten mittlerweile LED-Strahler und Hubrettungsfahrzeuge die Szene. Draußen entsteht auf dem Parkplatz ein provisorischer Sammelplatz, an dem die Patienten versorgt und weitertransportiert werden. Drinnen im Zug läuft der Einsatz auf Hochtouren weiter. Ein Notarzt des Klinikums Ingolstadt versorgt mehrere Schwerverletzte gleichzeitig, darunter eine Frau mit einem großflächigen Hämatom am Bauch.

„Ist noch jemand im WC eingesperrt?“ – „Negativ! Wir haben die Person bereits befreit.“ Immer wieder überprüfen Einsatzkräfte systematisch alle Abteile der zum Schauort gewordenen Regionalbahn. Um 23:45 Uhr wird dann der letzte Patient mit dem Rettungstuch durch den Zug gezogen und nach draußen geborgen. „Alle raus aus dem Zug!“, hallt es mehrmals durch den Zug. Dann ist es vollbracht. Alle 53 Unfall-Passagiere sind geborgen. Reale Erleichterung macht sich breit.

Feuerwehr und BRK im Dauereinsatz – eine gut geplante Übung unter Extrembedingungen

Noch während der Übung muss die Feuerwehr Neuburg zu einem realen Verkehrsunfall im Stadtgebiet ausrücken. Trotz der simulierten Großlage gelingt es, ein einsatzbereites Fahrzeug zu besetzen und auszurücken – ein Beleg für die professionelle Organisation und Einsatzreserve.

Großübung von Feuerwehr und BRK in Neuburg Foto: Paul Pfaffel

Bereits Stunden zuvor hatte die Übung mit einer theoretischen Einweisung im Bahnhofscafé begonnen. 19 Verletztendarsteller wurden durch das BRK lebensecht geschminkt und eingewiesen. Die Bilanz: 53 simulierte Opfer in einer sehr komplexen Lage: „erfolgreich gemeistert“, so Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Neuburg Markus Rieß.

„Die Lage im Zug war für uns schon ein Novum. Es war nicht leicht, aber wir haben das Szenario gut bestanden“, so Rieß. Gegen 00:30 Uhr endet die Übung auf dem nahegelegenen Parkplatz bei Sehensand. „Wir von der Feuerwehr sind sehr zufrieden – sowohl aus Sicht der Einsatzkräfte als auch aus Sicht der Einsatzbeobachtung. Das war jetzt schon die größte Übung, die wir bei der Feuerwehr Neuburg so organisiert haben.“ Ein Glücksfall sei auch gewesen, dass man die Strecke so realitätsnah bespielen konnte: Die Bahnverbindung war am Freitagabend sowieso wegen Bauarbeiten gesperrt.

Stadtbrandinspektor Rieß zieht erfolgreiche Bilanz: Warum die Großübung so wichtig war

Zum Einsatz selbst ergänzt der Stadtbrandinspektor: „Es kommt einem natürlich im Zug immer so vor, als ob es ewig dauert, weil man ja drinnen eingesperrt ist – aber zur Sicherheit muss eben erst einmal draußen alles erkundet werden.“ Auch von offizieller Seite zieht man ein positives Fazit: Die Zusammenarbeit aller Organisationen habe reibungslos funktioniert – das Übungsziel, eine realistische Großschadenslage erfolgreich zu bewältigen, sei voll erreicht worden.

Tatsächlich hat diese Nacht vieles gezeigt: Teamwork, Belastung, Herausforderung – aber auch Engagement und das Wissen, im Notfall vorbereitet zu sein. Die Realität wurde an diesem Abend nur gespielt. Die Wirkung jedoch war echt.

Die Feuerwehr Neuburg kann ein positives Fazit ziehen. Laut Stadtbrandinspektor Rieß sei man sehr zufrieden in der Auswertung der Übung. Foto: Paul Pfaffel