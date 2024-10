Neuburger Grüne trotzen dem Trend

Als Grüne oder Grüner hat man es derzeit nicht leicht. Für die Partei war das vergangene Jahr eines zum Vergessen, samt Absturz in der Wählergunst und teils massiven Anfeindungen wie während der Bauernproteste. Nach den verkorksten Wahlen in den Ost-Ländern zog die Parteiführung um Ricarda Lang und Omid Nouripour nun Konsequenzen, und auch Teile der grünen Jugend verabschiedeten sich. In Neuburg sind Grünen von den Turbulenzen in der Partei dagegen weitestgehend verschont geblieben, sagen die Vorsitzenden Nina Vogel und Gerhard Schoder.

Die Neuburger Grünen sind vom Absturz der Partei auf Bundesebene kaum betroffen

„Für die Arbeit der Grünen in Neuburg hat sich durch diese Ereignisse nicht wirklich etwas verändert, auch im Kontakt mit der Bevölkerung nicht. Der Weg, den wir als Grüne in Neuburg gehen, also sachlich und konstruktiv zu arbeiten, ohne politische Gegner persönlich anzugehen, ist der richtige“, sagt Schoder. Ihn belaste zwar der härtere, polemische und populistische Umgang, den man landesweit sehe, in Neuburg bleibe man davon jedoch weitestgehend verschont. Dem kann Nina Vogel nur beipflichten: „Man ist nicht immer einer Meinung, und auf Facebook ist manche Debatte ein wenig zugespitzt, aber schlimmeres haben wir Gott sei Dank nicht erlebt.“

Den Grund für das vergleichsweise harmonische politische Klima sieht Schoder auch im Charakter der Neuburgerinnen und Neuburger. „Ich denke, dass sie generell nicht so aggressiv sind oder so leicht auf Populismus hereinfallen, wie in manch anderen Regionen. Auch mit Kritikern sind die Gespräche immer noch konstruktiv und nicht persönlich angreifend.“ Allerdings gehörten die Grünen in Neuburg auch keinem radikalen Flügel an und würden nach eigenen Aussagen Kompromisse suchen, statt besonders spitz aufzutreten.

Diesen Weg wollen Schoder und Vogel auch weiterhin gehen, denn für Neuburg sehen die beiden Vorsitzenden einiges zu tun, vor allem in der Verkehrspolitik und bei den stagnierenden Gewerbesteuereinnahmen. So stellen sich die Grünen nach wie vor gegen die geplante zweite Donaubrücke im Auwald. Zwar gebe es auch fraktionsintern unterschiedliche Meinungen, ob die Brücke nur an anderer Stelle oder überhaupt nicht kommen sollte, davon, dass es bessere Lösungen gäbe, seien die Grünen aber überzeugt.

Grüne wollen in Neuburg die richtigen Weichen in Richtung Zukunft stellen

„Es gibt so viele kleinteilige Lösungen, die man heute schon anpacken könnte. Wenn wir nun ein immens großes Projekt wie die Donaubrücke finanzieren müssen, heißt das auch, dass viele andere Projekte auf der Strecke bleiben werden“, sagt Vogel und denkt dabei unter anderem an den Ausbau von Fahrradwegen. In jedem Fall aber, sagt Schoder, sei die Brücke „nicht die schnellste, beste und günstigste Lösung, um den Neuburger Verkehr in den Griff zu bekommen, zu der sie vor allem von CSU und Freien Wählern gemacht wurde“.

Um genügend finanzielle Mittel für Verkehrsprojekte – aber auch für Kindergärten, ordentliche Schulen und eine funktionierende Verwaltung – zu generieren, müsse daher dringend die Abhängigkeit von den großen Konzernen Audi und Airbus gebrochen werden. „Wir müssen mehr Gewerbe anlocken, das industrieunabhängig ist, und unsere Handwerker und kleine und mittelständische Betriebe stärken.“

Eine große Rolle sollen dabei auch die Studierenden der THI am Campus Neuburg spielen. Diese kommen laut Vogel mit vielen Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus den Hörsälen, finden aber kein ideales Investitionsklima vor. „Wir müssen das studentische Leben in Neuburg attraktiver machen. Ich bin mit vielen Studierenden in Kontakt und merke, dass es große Hürden gibt, beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt.“ Man müsse aber auch etwas dafür tun, damit die Studierenden sich hier wohlfühlen und bleiben wollen, und im Idealfall neue Unternehmen hier gründen. Dazu sei es auch nötig, die eingesetzten Investitionsmittel besser zu priorisieren. „Eine 200.000 Euro teure Halle für das Klärwerk ist nach 20 Minuten ausdiskutiert und bewilligt. Beim Kulturhaushalt streiten wir oft stundenlang über deutlich weniger Geld, das aber für Vereine und Veranstalter überlebensnotwendig ist.“

Im Landkreis konnten die Grünen ihre Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren verdoppeln

Für ihre Ideen sehen Vogel und Schoder in der Neuburger Lokalpolitik viel Potenzial, allein schon wegen der konstant steigenden Mitgliederzahlen. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder sowohl im Kreis, als auch in der Stadt Neuburg grob verdoppelt, auf 100 beziehungsweise 40 Mitglieder. Auch die politischen Stammtische seien gut besucht, selbst in der Urlaubszeit im August hätten sich rund 30 Interessierte eingefunden.

Damit entziehen sich Orts- und Kreisverband einem Trend, der im geschlossenen Rücktritt der Grünen Jugend auf Bundesebene und in manchen Bundesländern gipfelte und weitere Streitereien über die zukünftige Ausrichtung der Partei nach sich ziehen könnte. Für Nina Vogel im Übrigen ein vollkommen falscher Schritt. „Gerade jetzt brauchen wir mehr denn je, eine starke, geeinte politische Kraft gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze. Deshalb finde ich es verkehrt, zum jetzigen Zeitpunkt, die Partei zu verlassen“, sagt die 22-Jährige.