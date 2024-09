Grüne rufen zu Spenden für Klagen gegen Paketzentrum auf

Der geplante Bau eines DHL-Paketzentrums in Weichering sorgt für heftige Diskussionen und Widerstand seitens der Grünen im Landkreis sowie von Naturschutzverbänden. Trotz des Fortschritts bei den Planungen und Genehmigungen für das Zentrum stellen sich B’90/Die Grünen weiterhin gegen das Vorhaben. Jetzt rufen sie zu Spenden auf, um die Klagen von BUND und LBV zu unterstützen.

Joachim Siegl und Marina Abstreiter, Vorstände des Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen der Grünen, erklären in einer Pressemitteilung: „Als einzige Partei im Kreistag haben wir bei den kritischen Entscheidungen im Kreistag gegen das Projekt gestimmt. Die negativen Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger Neuburgs sowie den gesamten Landkreis sind nicht zu rechtfertigen.“ Ein zentrales Argument der Grünen ist die Zunahme von Verkehr und Lärm sowie die massive Versiegelung wertvoller Flächen. „Wenn überhaupt Gewerbesteuereinnahmen entstehen, gehen diese ausschließlich nach Weichering, während insbesondere die Bewohner von Maxweiler die Hauptlast der negativen Folgen, insbesondere des Verkehrslärms, tragen werden.“

Grüne in Neuburg-Schrobenhausen wollen DHL-Zentrum in Weichering verhindern

Wie berichtet, haben sich der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mittlerweile rechtliche Schritte gegen das Projekt unternommen. Beide Organisationen haben Klagen eingereicht, um den Bau zu verhindern und den Schutz der Natur in der Region sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zuletzt hatte eine juristische Intervention die geplanten Rodungen am DHL-Gelände gestoppt.

Die Grünen rufen nun ihre Mitglieder und die Bürgerinnen und Bürger des Kreises dazu auf, die Klagen von LBV und BUND durch Spenden zu unterstützen. Diese können unter den folgenden Bankverbindungen mit den jeweiligen Verwendungszwecken eingezahlt werden:

Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33; Verwendungszweck: Klage Paketzentrum Weichering

BUND Naturschutz in Bayern e.V. IBAN: DE27 700 205 000 008 844 000; Verwendungszweck: Klage DHL Weichering (AZ)