„Hier fürs Wir“: Die Grünen sind bereit für den Wahlkampf in Neuburg-Schrobenhausen

Mit Geschlossenheit und einer breiten Aufstellung gehen die Grünen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in den Kommunalwahlkampf 2026. Am Donnerstagabend nominierten die Mitglieder Karola Schwarz einstimmig zur Landratskandidatin und wählten zugleich eine 60 Namen starke Kreistagsliste.

Kreissprecher Joachim Siegl eröffnete den Abend mit dem Slogan „Hier fürs Wir“ und verwies auf die Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften. In seiner Rede lobte er besonders die Kandidaten aus kleineren Gemeinden, die trotz mancher Anfeindungen Farbe für die Grünen bekennen.

Einstimmig: Karola Schwarz führt die Grünen Neuburg ins Rennen um das Landratsamt

Im Mittelpunkt stand die Wahl der Landratskandidatin. Den bürokratischen Teil leitete Irina Freihart, Bezirkssprecherin der Grünen Oberbayern, die den reibungslosen Ablauf der Versammlung sicherstellte. Mit 33 Stimmen wurde die Neuburgerin Karola Schwarz einstimmig und ohne Einwände bestätigt. Die 53-Jährige sitzt seit 2008 im Kreistag und seit 2014 im Stadtrat Neuburgs. Bereits im Frühjahr hatte sie angekündigt, für das Amt kandidieren zu wollen. Bei der Versammlung betonte sie jetzt erneut ihre politischen Ambitionen sowie thematischen Schwerpunkte: den Erhalt und die Stärkung des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, eine bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs mit Rufbus-Angeboten und eine konsequente Umweltpolitik.

Die Landratskandidatin der Grünen ist Karola Schwarz. Sie zeigte sich sichtlich beglückt vom einstimmigen Wahlergebnis. Foto: Nina Vogel

„Das Kreiskrankenhaus ist elementar für die medizinische Versorgung im Landkreis“, so Schwarz. In puncto Mobilität bezog sie klar Stellung: Auch Menschen ohne Führerschein müssten mobil bleiben. Auf Fragen aus der Versammlung reagierte sie mit klaren Prioritäten: Beim Hochwasserschutz sprach sie sich für eine Kombination aus technischen Maßnahmen und mehr Grünflächen aus, auf denen das Wasser natürlich absickern kann. Außerdem warb sie für eine engere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land – Bürgermeister müssten stärker miteinander ins Gespräch kommen.

„Bunte Liste“: Grüner Kreisverband Neuburg setzt auf Mischung aus jung und erfahren

Nach einer kurzen Pause stimmten die Mitglieder im zweiten Teil des Abends über die Kandidaten auf der Kreistagsliste ab. Angeführt wird diese von der Landratskandidatin – dahinter folgen Martin Wendl, Gertrud Hecht und der Neuburger Oberbürgermeisterkandidat Gerhard Schoder. Alle 60 Kandidatinnen und Kandidaten wurden im Block mit 33 Stimmen einstimmig gewählt. Die Sprecher der Grünen Neuburg betonten zudem, dass ihre Liste für die Kommunalwahlen 2026 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als einzige ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von 50 zu 50 aufweist.

In kurzen Vorstellungen und wenigen Sätzen präsentierten sich einige der Kandidatinnen und Kandidaten. Jugendkreistagssprecher Lukas Schorer forderte mehr Schutz und Wertschätzung für die Naturräume im Landkreis – mit seinem Schlusswort „Für die Politik, statt von der Politik leben“, erntete er viel Applaus. Nina Vogel, Sprecherin des Ortsverbands Neuburg, wolle als junge Stimme mehr Frauen im Kreistag vertreten. Martin Wendl, dritter Bürgermeister von Karlskron, machte Abfallvermeidung und Ressourcenschonung zu seinen Kernthemen.

In seiner Abschlussrede zeigte sich der Kreissprecher noch einmal optimistisch. „Wir haben eine bunte Liste mit viel Kompetenz und Leidenschaft“, so Siegl. Mit der einstimmigen Nominierung von Karola Schwarz und der geschlossenen Kreistagsliste wollen die Grünen nun motiviert in den Kommunalwahlkampf ziehen.

Kreistagsliste Grüne Neuburg-Schrobenhausen 1. Karola Schwarz

2. Martin Wendl

3. Gertrud Hecht

4. Gerhard Schoder

5. Regina Straub

6. Hagen Peters

7. Laura Lauterbach

8. Lukas Schorer

9. Nathalie Schönwetter

10. Joachim Siegl

11. Nina Vogel

12. Edgar Lampl

13. Alina Irimia

14. Norbert Mages

15. Mona Wolbert

16. Simon Mennes

17. Diana Wiedemann

18. Klaus Klose

19. Claudia Fiß

20. Ingo Campus

21. Roswitha Utz

22. Uwe Jakob

23. Tanja Strack

24. Ulrich Jann

25. Meike Dietrich

26. Martin Kappelmaier

27. Iris Raba

28. Johann Spörl

29. Renate Schwärike

30. Tobias Albrecht

31. Barbara Fieger

32. Lorenz Specht

33. Anne Horend

34. Edzard Peters

35. Lisa Schulz

36. Alexander Böhm

37. Stefanie Mießl

38. Laurentiu Costel-Muntau

39. Anja Gottwald

40. Günther Grossmann

41. Gabriele Endter

42. Werner Rein

43. Stefanie Pawlitschko

44. Paul Utz

45. Manuela Breu

46. Nepomuk Riedl

47. Yvette Hönnig

48. Andreas Kreitmeier

49. Gundi Schachermaier

50. Alois Forster

51. Beate Bunzel-Schmidl

52. Klaus Wolbert

53. Tatjana Schiwy

54. Falk Bosse

55. Simone Göbel

56. Andreas Breu

57. Brigitte Armeller-Stinglhammer

58. Volker Wettlaufer

59. Annemarie Meilinger

60. Jürgen Niemeier Ersatzkandidaten: Carola Morgenschweis-Siegl, Ferdinand Mießl, Christine Endress, Peter Kramer