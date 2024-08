Günther Schalk: Vom Radio zum Richter - in die Politik?

Es gibt wohl kaum einen Juristen im Landkreis, der mehr Einfluss hat als er. Seit dem Frühjahr agiert Günther Schalk als Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof, ansonsten lehrt er als Honorarprofessor an zwei Universitäten, ist einer der führenden Fachanwälte für Bau-, Vergabe- und Umweltrecht in Deutschland und Sozius einer großen Rechtsanwaltskanzlei an der Lenbachstraße in Schrobenhausen. Ganz nebenbei engagiert sich der 52-Jährige auch als Stadt- und Kreisrat für die Freien Wähler, „aus Liebe zu meiner Heimat“, wie er betont, und bekleidet überdies eine ganze Litanei von weiteren Ehrenämtern.

Reinhard Köchl