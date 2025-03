Hackathon10 geht in die nächste Runde

Vom 3. bis 5. April findet die aktuelle Auflage des Hackathon10 statt. Die Wirtschaftsförderungen der Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm sowie der Stadt Ingolstadt bringen die Innovationsveranstaltung gemeinsam mit dem digitalen Gründerzentrum brigk, dem Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk sowie dem Netzwerk transform.10. dieses Jahr nach Ingolstadt. Drei Tage voller Kreativität und Teamwork bei angenehmer Atmosphäre, bei der Geeks, Techies, Designer, digitale Nomaden, kreative Köpfe und Unternehmer zusammenkommen, um in kleinen Teams innovative Lösungsansätze zu spannenden Herausforderungen aus dem Betriebsalltag finden.

Herausforderungen reichen von KI-Tools bis hin zu intelligentem Störungsmanagement

Die digitalen Herausforderungen könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: von innovativen KI-Tools, über Datenbankanalysen bis hin zu intelligentem Störungsmanagement. Keine Problemstellung ist zu klein oder zu groß, und die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Der Startschuss des 48-Stunden-Sprints fällt am 3. April um 16 Uhr in den Räumlichkeiten des brigk. Nach einer kurzen Vorstellung der Unternehmenschallenges geht es direkt los mit der Entwicklung von konkreten Lösungsansätzen in interdisziplinären Teams.

Hackathon10 in Ingolstadt mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm

Aufgelockert durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wie beispielsweise einem Pitchtraining für eine überzeugende Präsentation der eigenen Ideen, besteht während der Veranstaltung auch die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit verschiedenen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft zu vernetzen. Die Teilnahme am Event ist für Unternehmen und Programmierende der Region 10 kostenlos. Die besten Projektideen werden am Veranstaltungsende am 5. April schließlich prämiert. Den Gewinnern winkt unter anderem eine finanzielle Unterstützung zur Weiterentwicklung der zukunftsweisenden Lösungsansätze. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.hackathon-10.de. (AZ)