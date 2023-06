Drogenfahrt bei Hagau endet an Verkehrsschild

Zu schnell, berauscht von Alkohol und Drogen verliert ein 28-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen. Er rammt ein Verkehrsschild. Am Ende kommt ein Rauschgifthund zum Einsatz.

Mit 1,2 Promille im Blut, unter Drogen und im Geschwindigkeitsrausch - so könnte man die Autofahrt eines 28-Jährigen aus Ingolstadt am Samstagabend im Ingolstäder Ortsteil Hagau beschreiben. Sie endete mit einem Unfall, denn der Mann rammte ein Verkehrsschild am Kreisverkehr. Seine Flucht und Entdeckungen im Unfallwagen machte die Polizei misstrauisch - zu Recht, wie sich herausstellte.

Der Ingolstädter raste gegen 20 Uhr die Weicheringer Straße in westlicher Richtung. Auf dem Beifahrersitz saß ein 20-Jähriger, ebenfalls aus Ingolstadt. Am Kreisverkehr in Hagau verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, an der Ausfahrt zur Weiherstraße kam er von der Fahrbahn ab und zerstörte ein Verkehrszeichen. Anschließend kam er zum Stehen und flüchtete.

Drogenfahrt in Hagau: Unfallfahrer flieht und versteckt sich

Gegenüber einem Zeugen gab er an, Alkohol getrunken zu haben, sich aber um den Schaden kümmern zu wollen. Stattdessen versteckte er sich jedoch vor der gerufenen Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug allerdings Bei Hinweise, dass der Fahrer Drogen bei sich hat. Eine Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde angeordnet.

Inzwischen hatte sich der 28-Jährige doch der Streife zu erkennen gegeben und sein Tun eingestanden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Polizei durchsucht mit einem Rauschgifthund die Wohnung des Fahrers

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung mit einem Rauschgiftspürhund wurden dann diverse benutzte und typische Drogenutensilien gefunden. Diese konnten die Beamten dem Fahrer, als auch seinem Beifahrer zuordnen. Im Anschluss musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Er hatte außerdem keinen gültigen Führerschein.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt, der Wagen war aber nicht mehr fahrtüchtig, musste aber nicht abgeschleppt werden. Die VPI schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Auch gegen den Beifahrer wird strafrechtlich ermittelt. (AZ)