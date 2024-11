Halloween-Streich in Neuburg: Eierwurf sorgt für Ärger

Am Abend des Halloweenfestes wurde der Händelweg in Neuburg Schauplatz einer unschönen Aktion. Gegen 21 Uhr klingelten mehrere Jugendliche an der Haustür einer 44-jährigen Neuburgerin. In typischer Halloween-Manier forderten sie mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt’s Saures“ Süßigkeiten ein. Doch als die Dame ihnen keine Süßigkeiten geben konnte, warfen sie prompt ein Ei durch die leicht geöffnete Tür.

Halloween-Scherz in Neuburg verursacht Schaden in Höhe von 300 Euro

Der Eierwurf hinterließ im Hausflur einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Jugendlichen konnten unerkannt entkommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu wenden. (AZ)