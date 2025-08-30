Icon Menü
Handgefertigte Reitsättel aus Rennertshofen: der letzte Reitsattlerausbildungsbetrieb in Bayern.

Rennertshofen

Handarbeit statt Massenware: In Rennertshofen werden Reitsättel gefertigt

In der Sattlerei Fichtbauer in Rennertshofen wird Tradition großgeschrieben, denn hier entstehen handgefertigte Pferdesättel aus Meisterhand.
Von Nathalie Schwensfeier und Lena Marie Nadler
    Thorsten Fichtbauer hat eine eigene Sattlerei in Rennertshofen. Er hat sich auf handgemachte Reitsättel spezialisiert.
    Thorsten Fichtbauer hat eine eigene Sattlerei in Rennertshofen. Er hat sich auf handgemachte Reitsättel spezialisiert. Foto: Lena Marie Nadler

    In Zeiten, in denen möglichst viel, schnell und billig produziert wird, sind Betriebe, in denen noch auf reine Handarbeit gesetzt wird, eine Seltenheit. So ist die Sattlerei Fichtbauer aus Rennertshofen etwas ganz Besonderes. Dieser Betrieb ist eine der letzten Sattlereien in Bayern, die sich auf handgefertigte Pferdesättel spezialisiert hat. Der Betrieb wurde 1992 von Reitersportsattlermeister Thorsten Fichtbauer gegründet. Er leitet ihn auch heute noch.

