Handarbeit statt Massenware: In Rennertshofen werden Reitsättel gefertigt

In Zeiten, in denen möglichst viel, schnell und billig produziert wird, sind Betriebe, in denen noch auf reine Handarbeit gesetzt wird, eine Seltenheit. So ist die Sattlerei Fichtbauer aus Rennertshofen etwas ganz Besonderes. Dieser Betrieb ist eine der letzten Sattlereien in Bayern, die sich auf handgefertigte Pferdesättel spezialisiert hat. Der Betrieb wurde 1992 von Reitersportsattlermeister Thorsten Fichtbauer gegründet. Er leitet ihn auch heute noch.
Rennertshofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden