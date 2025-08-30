Handarbeit statt Massenware: In Rennertshofen werden Reitsättel gefertigt

In Zeiten, in denen möglichst viel, schnell und billig produziert wird, sind Betriebe, in denen noch auf reine Handarbeit gesetzt wird, eine Seltenheit. So ist die Sattlerei Fichtbauer aus Rennertshofen etwas ganz Besonderes. Dieser Betrieb ist eine der letzten Sattlereien in Bayern, die sich auf handgefertigte Pferdesättel spezialisiert hat. Der Betrieb wurde 1992 von Reitersportsattlermeister Thorsten Fichtbauer gegründet. Er leitet ihn auch heute noch.

