„Eine städtebauliche Todsünde“: Neuburger Alt-OB über die zweite Donaubrücke

Das Fahrrad ist fast immer dabei. Ob beim Einkaufen, auf dem Weg zum Schafkopfen oder für einen Besuch bei Freunden. Schon früher diente es ihm als tägliches Transportmittel von Laisacker hinauf zum Rathaus, „denn in unsere schöne Altstadt fahre ich prinzipiell nicht mit dem Auto!“ Für Hans-Günter Huniar war Radfahren noch nie eine zeitgeistige Modeerscheinung, mit der man womöglich Wählerinnen und Wähler beeindrucken hätte können, sondern schon immer eine Selbstverständlichkeit. „Wir haben sowieso schon viel zu viel Autoverkehr in Neuburg, da muss ich nicht auch noch meinen Beitrag dazu leisten“, sagt der 76-jährige frühere Oberbürgermeister an diesem sonnigen Spätsommernachmittag auf der Elisenbrücke.

