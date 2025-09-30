Zimmerer-Innung trauert um Ehrenvorsitzenden: Hans Hermann ist gestorben

„Er war immer freundlich, aufgeschlossen und hat viel für den Zusammenhalt unserer Innung getan“, sagt Christian Stemmer, Obermeister der Zimmerer-Innung Neuburg-Schrobenhausen. Hans Hermann hatte die Innung selber über viele Jahre hinweg geführt. Die Kollegen ernannten ihn zum Ehren-Innungsobermeister. Den goldenen Meisterbrief hatte er für die Ausbildung junger Handwerker bekommen. Er engagierte sich im Landesinnungsverband, der ihn ebenfalls mehrfach auszeichnete.

Nach seiner Lehre in der Zimmerei Kerner in Feldkirchen hatte er sich nach der Meisterprüfung 1955 selbständig gemacht und im Austragshaus seiner Eltern in Ballersdorf eine kleine Werkstätte eingerichtet. Der gesellige Handwerksmeister spielte damals gerne als Musikant in einheimischen Wirtschaften. Die klassische Zimmerei ging später in einen Fachbetrieb für gewerbliche Dacheindeckungen über.

Hans Hermann: Ehren-Innungsobermeister und geschätzter Handwerker mit 97 Jahren gestorben

Hans Hermann war 65 Jahre lang mit seiner Ehefrau Inge verheiratet. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Familie heuer im März mit dem Tod von Tochter Elfriede, die als Professorin an der Universität Göttingen gearbeitet hatte. Hans Hermann wird im Kreis seiner Familie auf dem alten Friedhof bestattet.