Harry Allen im Birdland: Klavier und Sax mit Drive und Swing

Normalerweise ist ein Quartett nach dem Bandleader benannt, der auch musikalisch und nicht nur nominell die Leitlinien setzt. Bei der Formation, die am Freitag im Birdland Neuburg begeisterte, war es ein wenig anders. Das Harry Allen-Martin Sasse Quartet firmiert unter einem Doppelnamen. Und das aus gutem Grund. Vom ersten bis zum letzten Song wurde klar: Diese Vierer-Band zieht ihre musikalische Qualität aus der schier unerschöpflichen Kreativität des Pianisten Martin Sasse und des Saxofonisten Harry Allen.

Peter Abspacher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klavier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis