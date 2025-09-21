Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Harry Allen und Martin Sasse: Virtuoses Jazz-Quartett im Birdland begeistert

Neuburg

Harry Allen im Birdland: Klavier und Sax mit Drive und Swing

Das Harry Allen-Martin Sasse Quartet hat im Birdland in Neuburg einen starken Auftritt hingelegt. Zwei Instrumente stachen aus der Formation besonders hervor.
Von Peter Abspacher
    • |
    • |
    • |
    Swing mit viel Drive im Birdland-Jazzclub: Die Formation Harry Allen-Martin Sasse Quartet.
    Swing mit viel Drive im Birdland-Jazzclub: Die Formation Harry Allen-Martin Sasse Quartet. Foto: Peter Abspacher

    Normalerweise ist ein Quartett nach dem Bandleader benannt, der auch musikalisch und nicht nur nominell die Leitlinien setzt. Bei der Formation, die am Freitag im Birdland Neuburg begeisterte, war es ein wenig anders. Das Harry Allen-Martin Sasse Quartet firmiert unter einem Doppelnamen. Und das aus gutem Grund. Vom ersten bis zum letzten Song wurde klar: Diese Vierer-Band zieht ihre musikalische Qualität aus der schier unerschöpflichen Kreativität des Pianisten Martin Sasse und des Saxofonisten Harry Allen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden