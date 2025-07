Hartes Ringen um Huba-Entscheidung: „Fauler“ Kompromiss oder Durchbruch?

Bernhard Gmehling schaut erwartungsvoll in die Runde, nach rechts, nach links. Doch auf seine Frage „Wer hat bessere Vorschläge?“ kommt keine Antwort. „Es ist still hier“, beschreibt der Neuburger Oberbürgermeister das Offensichtliche. Der Bauausschuss behandelt die Dauer-Baustelle am Hubereck, wieder einmal. Der Konflikt um den offenbar zu hoch gebauten Dachstuhl wird zunehmend komplexer. Und erneut bringt das Thema die Stadt-Politiker an ihre Grenzen. Trotz einer gewissen Ratlosigkeit, die zwischenzeitlich zu spüren ist, ringt sich das Gremium mehrheitlich zu einem Kompromiss durch - jedoch erst nach intensiven, kontroversen Debatten.

