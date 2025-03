Weltgebetstag in Ehekirchen: Ein Fest der Gemeinschaft und Solidarität

Rund 100 Besucher versammelten sich in der Pfarrkirche St. Michael in Haselbach, um gemeinsam den Weltgebetstag der Frauen zu feiern, der dieses Jahr unter dem Motto „Wunderbar geschaffen“ stand. Der Frauenkreis der Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen richtete den Tag aus, der von einer tiefen Verbundenheit und einem starken Gemeinschaftsgefühl geprägt war. Die Liturgie wurde von den Frauen der Cookinseln vorbereitet. Wie ein roter Faden zog sich der Psalm 139, der die Einzigartigkeit und die Wertschätzung jedes Einzelnen betont, durch den Gottesdienst. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der eigenen Weltgebetstagsband und dem Weltgebetstagschor untermalt, die mit ihren Klängen für eine besondere Atmosphäre sorgten. Die Vielfalt der Instrumente und die harmonischen Melodien ließen ein Stück Südsee-Feeling aufkommen. Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste ein buntes Buffet mit schmackhaften Spezialitäten der Cookinseln. Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Firmlinge, die typisches Kokosgebäck aus den Cookinseln beisteuerten. Sandra Artner gab durch ihre lebendige Präsentation spannende Einblicke in den Alltag und die Kultur der Frauen auf den Cookinseln. Ein besonderer Moment war die Bekanntgabe des Spendenerlöses durch die Leiterin des Frauenkreises, Gerlinde Raba. Mit Stolz verkündete sie, dass der diesjährige Weltgebetstag einen Erlös von 1158 Euro erzielt hat. Seit 2010 begeht die PG Ehekirchen den Weltgebetstag, und mit dem diesjährigen Spendenerlös wurde die beeindruckende Summe von 10.000 Euro Gesamtspenden überschritten, was großen Applaus nach sich zog. Die Vorbereitung und Durchführung des Weltgebetstages war ein Gemeinschaftswerk, an dem insgesamt 40 Personen beteiligt waren. Gerlinde Raba betonte, wie stolz sie auf das ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer aus der PG Ehekirchen ist. Sie hob hervor, dass solch ein Ereignis nur durch die Hilfe von Ehrenamtlichen und einer starken Gemeinschaft möglich ist.

