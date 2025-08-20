Auch auf den Menschen übertragbar: Im Landkreis wurde Hasenpest nachgewiesen

Im südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Feldhasen die Hasenpest (Tularämie) nachgewiesen worden. Dies teilte das Landratsamt mit. Der mit schweren Erkrankungssymptomen vom Jäger im Revier Schrobenhausen erlegte Feldhase wurde dem Veterinäramt zur weiteren Untersuchung übergeben. Im Rahmen der pathologischen Untersuchung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigte sich der Verdacht.

Die Erkrankung tritt in ganz Deutschland auf und wurde im Verlauf des Jahres in verschiedenen Regionen Bayerns bei knapp 30 untersuchten Hasen nachgewiesen. Im Landkreis war die Erkrankung zuletzt im Winter 2019/2020 aufgetreten. Die Hasenpest wird von einem Bakterium (Francisella tularensis) verursacht, das überwiegend bei frei lebenden Nagetieren und Hasenartigen vorkommt. Infizierte Tiere zeigen die Symptome einer fieberhaften Allgemeininfektion mit Abmagerung, Schwäche und Apathie. Tiere können ihre natürliche Scheu verlieren.

Die Hasenpest ist auch auf den Menschen übertragbar

Die Tularämie ist auf den Menschen übertragbar. Eine Infektion kann vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren oder deren Ausscheidungen bzw. beim Umgang mit Kadavern oder erlegtem Wild stattfinden. Zudem ist eine Übertragung durch infizierte, blutsaugende Vektoren (Stechfliegen, Zecken, Mücken, Bremsen) möglich. In Deutschland bewegten sich die Fallzahlen beim Menschen lange Zeit im zweistelligen Bereich, sind aber letztes Jahr auf knapp 200 angestiegen. Beim Kochen wird der Erreger abgetötet.

Beim Menschen beginnt die Erkrankung nach einer Inkubationszeit von drei bis zehn Tagen mit grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. An der Eintrittsstelle zeigt sich ein geschwürig zerfallendes Bläschen. Die regionären Lymphknoten schwellen stark an und vereitern. Gegebenenfalls können innere Organe befallen sein und sich eine Lungenentzündung entwickeln. Zur Vorbeugung wird empfohlen, den direkten Kontakt zu lebenden oder toten Wildtieren zu vermeiden. Für Rückfragen steht das Veterinäramt unter Telefon 08431-57288 zur Verfügung. (AZ)