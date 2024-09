Mit 90 Jahren beim Stadtradeln: Hedwig Wilhelm ist immer noch ein „Rennbesen“

Sie ist die Älteste beim Stadtradeln, besucht Gottesdienste in Zell und geht zum Versehrtensport: Rüstig und dankbar feierte Hedwig Wilhelm in Rödenhof jetzt ihren 90. Geburtstag. „Ihre Lebensfreude und gute Verfassung ist wirklich bewundernswert“, staunte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beim Gratulationsbesuch. Drei Kinder, acht Enkel und vier Urenkel sorgen dafür, dass es der Oma gutgeht. In Marienheim und Rödenhof gibt es kaum jemand, der die Jubilarin nicht kennt.

Neuburg-Rödenhof: Hedwig Wilhelm feiert 90. Geburtstag voller Lebensfreude

Ihr Ehemann Ernst Wilhelm war lange Zeit Ortssprecher der 1976 nach Neuburg eingemeindeten Ortsteile. Kennengelernt hatte ihn Hedwig Stoll in jungen Jahren beim Baden im Zeller Weiher. „Komm rauf, du kannst helfen“, rief sie ihm bei der Getreideernte zu. Heute sagt sie: „Er hat ja darauf gewartet.“ Man ging zum Tanzen in den Hippersaal, im April 1955 war Hochzeit.

Ihren Mann pflegte sie in den letzten Jahren bis zu seinem Tod 2011. Ein Bub war kurz nach der Geburt gestorben. Sohn Ernst starb an Pfingsten 1979 beim Absturz seines Segelflugzeugs bei Weißenburg. Trotz dieser Schicksalsschläge hat sie den Lebensmut nicht verloren. Die große Familie mit den Kindern Günter, Hannelore und Irmgard gibt ihr Rückhalt.

Hedwig Wilhelm will noch 102 Jahre alt werden – mit Gottes Hilfe

Die Mutter nennen sie gelegentlich „Rennbesen“. Das sei jemand, der immer auf Achse und gern in Gesellschaft ist. Ihr Mann spielte als Alleinunterhalter Klavier und Ziehharmonika. Hedwig Wilhelm ist beim FC Zell/Bruck aktiv, sang im Kirchenchor mit und fährt nach wie vor mit dem Fahrrad in die Stadt und noch weiter. 40 Mal hat sie das goldene Sportabzeichen in ihrer Klasse abgelegt, zuletzt mit 85. „Dann habe ich nicht mehr mögen“, erzählt sie.

Sie gehört zu den Fans von Pfarrer Helmut Bullinger. Sie gratulieren sich gegenseitig zum Geburtstag. „Er vertraut auf Gott und ist 102 Jahre alt geworden“, so Hedwig Wilhelm, daran könne man sich ein Beispiel nehmen.