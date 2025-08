Heilkräuter und Wasserkuren: Auf den Spuren von Pfarrer Kneipp

Über das Leben und Wirken des berühmten Kur-Pfarrers Sebastian Kneipp lässt sich einiges entdecken und am eigenen Leib erfahren – auch in Neuburg. Schließlich war Neuburg für kurze Zeit Kneipp-Kurort, wenn auch nicht allzu erfolgreich. 1914 entstand der Kneipp-Verein, doch erst zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs gab es nennenswerte Aktivitäten, die ab 1921 mit der Einstellung des Badearztes Wilhelm Spengler Fahrt aufnahmen, nach der Machtübernahme durch die Nazis jedoch rapide zurückgingen.

Die Kneipp-Wanderung führt über 11 Kilometer an beiden Seiten der Donau entlang

Lothar Klingenberg hat vor einigen Jahren im Auftrag des Verschönerungsvereins anlässlich des 200. Geburtstags Pfarrer Kneipps (geb. am 17. Mai 1821) eine Kneippwanderung erarbeitet und ausgeschildert. Sie führt als Rundtour über knapp elf Kilometer auf beiden Seiten der Donau entlang von Neuburg Richtung Finkenstein und wieder zurück über Bittenbrunn. Start und Ziel ist die 2021 auf Initiative des Verschönerungsvereins von der Stadt restaurierte Kneippanlage am Graben. Die meist ebenerdig verlaufende Strecke ist in rund drei Stunden gut zu bewältigen.

Nur der Finkenstein sorgt zwischendurch für einen Höhenunterschied von rund 110 Metern. Dort finden sich die Highlights der Wanderung mit dem Kneippbecken, das idyllisch und relativ versteckt mitten im Wald liegt, der steinernen Wasserleitung, der Gedenktafel für Pfarrer Kneipp und – noch viel versteckter – dem Büttner-Denkmal beziehungsweise der Erinnerungstafel, die das historische, von Bürgermeister Anton Mündler, einem überzeugten Nationalsozialisten, mit großem Pomp aufgestellte Denkmal ersetzt.

Das befindet sich heute im Armeemuseum in Ingolstadt, weil der historische Verein Neuburg es ablehnte, die Tafel in sein Archiv zu übernehmen und auch die Stadt Neuburg kein Interesse hatte, was durchaus umstritten war und ist. „Man hätte sie auch hier lassen können – als Zeitzeugnis – und eine Ergänzung zur historischen Einordnung anbringen können“, meint Klingenberg und schüttelt den Kopf angesichts der 5000 Euro Kosten für die neue Tafel, die zudem für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich ist. Sie steht unten im aufgelassenen Steinbruch. Wenn Klingenberg sie nicht vom oberen Rand zeigen würde, hätte keiner seiner Mitwanderer sie gesehen. Zweige verdecken die Sicht, sie ist praktisch nur aus einer bestimmten Sichtachse zu sehen, aber keineswegs zu entziffern.

Der Umgang mit dem alten Büttner-Denkmal am Finkenstein ist auch heute noch umstritten

Wie Forstmeister und Wehrmachtsoffizier Hubert Büttner am 16. Dezember 1942 tatsächlich ums Leben kam, wird wohl nicht mehr zu klären sein. Fakt ist, dass er im Steinbruch tot aufgefunden wurde – ob abgestürzt, freiwillig gesprungen oder hinuntergestoßen, ist unklar, der Obduktionsbericht nicht mehr auffindbar. Jedenfalls wurden drei russische Zwangsarbeiter, die aus Kaisheim entlaufen waren, des Mordes an ihm beschuldigt und hingerichtet. Die Gerichtsakten seien unvollständig, erzählt Klingenberg, aber in Büttners Karteikarte im Militärarchiv finde sich ein Vermerk „Freitod“. Ob die Nazis Gerichtsprozess und Hinrichtung nur inszenierten, um einen Selbstmord zu vertuschen, werde wohl ungeklärt bleiben.

Nicht nur Historie ist Thema der Führung, sondern auch Ökologie. „Der Finkenstein hat eine besondere Bedeutung, denn hier gibt es endemische Pflanzen, die nur an wenigen, ganz bestimmten Orten heimisch sind“, weiß Klingenberg und nennt das Bayerische Federgras, das oberhalb des Donaudurchbruchs am sonnigen Hang wächst. Der muss allerdings freigehalten werden, damit Bäume und Sträucher es nicht zurückdrängen. Viele weitere Kräuter säumen den Weg der Kneippwanderung, etliche davon sind als Heilkräuter nutzbar, von der Schafgarbe gegen Frauenleiden über herzstärkendes Johanniskraut bis zum Wegerich, der bei Insektenstichen hilft.

Heilkräuter sind eine der Säulen der Kneipp-Philosophie. Lothar Klingenberg erklärt auf der Wanderung deren Wirkungen. Foto: Andrea Hammerl

Heilkräuter gehören zu Pfarrer Kneipps „Fünf-Säulen-Philosophie“, auf die er seine Bäderkur stützte – sehr zum Ärger der Ärzte und Apotheker. Doch sein Credo „Ernährung, Bewegung, Wasserkuren und -güsse, innere Ruhe und Kräuterheilkunde“, wirkte. Er machte Bad Wörishofen zu einem heute noch weltbekannten Kurort, heilte Arme und Reiche, einfache Mägde und Prinzessinnen, Maharadschas und erhielt sogar eine Einladung nach Rom von Papst Leo XIII., den Kneipp von einem Ischiasleiden befreite und dafür zum päpstlichen Geheimgesandten ernannt wurde. „Da war Kneipp schon mehr als 70 Jahre alt, also etwa in meinem Alter“, merkt Klingenberg schmunzelnd an.

Dabei hatte der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Sohn eines Webers gewiss kein Arzt werden wollen, sondern schlicht Pfarrer. Er studierte dank eines entfernten Verwandten, der seine Begabung erkannte und ihn unterstützte, Theologie und Philosophie in Dillingen und München. Sein Abitur hatte er als Spätberufener im schon fortgeschrittenen Alter von 27 Jahren erworben. Als Student erkrankte Kneipp an Tuberkulose und heilte sich selbst mit einer Wasserkur, über die er zufällig gelesen hatte. Das war der eigentlich unfreiwillige Beginn seiner Karriere als Heiler.

In Form einer Steinstatue hat Pfarrer Kneipp das nach ihm benannte Becken im Hofgarten fest im Blick. Foto: Andrea Hammerl

„Neuburg staunte, wie erfolgreich Bad Wörishofen als Kurort war und wollte sich eine Scheibe abschneiden“, erzählt Klingenberg. Die Initiative dazu ergriff Franz Hoffmann, der Urgroßvater des heutigen Firmeninhabers Manfred Hoffmann, indem er den Badearzt Spengler nach Neuburg holte. Sogar ein Kneippheim ist damals entstanden, das von den Nazis dann als Erholungsheim für ihre Parteigänger genutzt wurde, später noch als Landratsamt und Finanzamt diente, ehe es 1996 abgerissen wurde. Zurück am Spielplatz und Kneippbecken im Graben nutzen noch einige Teilnehmer der Wanderung das Wassertretbecken oder die Gelegenheit zu einem erfrischenden Armbad. Dabei schaut Pfarrer Kneipp wohlwollend zu – die Statue wurde ebenfalls wieder auf Vordermann gebracht.