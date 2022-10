Heimat-Check

18:30 Uhr

Neuburger hadern mit dem Verkehr: Die Donaubrücke ist das große Reizthema

Plus Neuburg kann in unserem Heimat-Check unter anderem mit dem Einzelhandel und der Lebensqualität punkten. Unzufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger vor allem mit dem Verkehr.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

In der Stadt Neuburg lässt es sich insgesamt gut leben. So könnte man die Ergebnisse des Heimat-Checks zusammenfassen, in dessen Rahmen unsere Redaktion die Bürgerinnen und Bürger in der Region befragt hat. 468 Menschen aus Neuburg haben an der nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen und deutlich gemacht, was in Neuburg gut läuft – und was nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen