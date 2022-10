Warum die Königsmooser gerne in ihrer Gemeinde leben

Sicherheit und Sauberkeit, das sind jene Punkte, mit denen die Menschen in Königsmoos sehr zufrieden sind. Aber sie vermissen auch einiges. Bessere Busverbindungen zum Beispiel.

"Ganz in Ordnung": So könnte man kurz und knapp umschreiben, wie die Menschen aus Königmoos ihre Gemeinde beurteilen, wenn es um die dortigen Lebensbedingungen geht. 52 Menschen aus der Donaumoos-Gemeinde haben beim Heimat-Check, einer großen Umfrage der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, mitgemacht. Wir wollten wissen: Wie wohl fühlen sich die Menschen in ihrer Heimat? Was wird besonders positiv bewertet und wo hakt es?

Insgesamt gab es Fragen in 14 Kategorien, darunter etwa Sicherheit, Einzelhandel und Nahverkehr. Auf einer Skala von eins bis zehn konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Bewertung abgeben. Beim Gesamtergebnis ist Königmoos schließlich im Mittelfeld gelandet, die Gemeinde mit ihren acht Ortsteilen hat es auf 5,7 Punkte gebracht. Das bedeutet Rang sechs bei insgesamt zehn bewerteten Gemeinden aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Kreis selbst kam auf denselben Wert.

Königmoos: Keine Bestnoten für den Bereich Kinder und Jugend

Während sich Königsmoos bei fast allen Aspekten irgendwo zwischen Platz drei und acht bewegt, stechen zwei Kategorien allerdings besonders hervor: Kinder und Jugendliche sowie Klimaschutz und Digitalisierung. Ersteres wird deutlich schlechter, das zweite deutlich besser bewertet als in den umliegenden Gemeinden. Wobei: Große Zufriedenheit herrscht in diesen beiden Bereichen nirgendwo im Landkreis. Der Durchschnittswert bei der Zufriedenheit mit der Internet- und Mobilfunkabdeckung sowie dem Engagement der Gemeinde für den Klimaschutz liegt gerade einmal bei einem Wert von 4,9. Mit 5,7 Punkten schafft es Königsmoos damit sogar an die Spitze aller zehn Gemeinden, auch wenn es noch Luft nach oben zu geben scheint. Deutlich mehr sollte im Moos für Kinder und Jugendliche getan werden, darin waren sich die 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig.

Über weite Strecken des Tages fährt kein Bus die Haltestellen in Königsmoos an. Teilnehmende beim Heimatcheck wünschen sich bessere Busverbindungen. Foto: Laura Gastl

In Königsmoos fehlt eine weiterführende Schule

So vermisst einer der Teilnehmenden eine weiterführende Schule im Ort, wie er bei der Umfrage anmerkte. Doch das allein dürfte nicht der einzige Kritikpunkt sein, den die Menschen aus Königsmoos haben. Denn beim Angebot für Jugendliche sowie bei der Kinderbetreuung gab es eine Bewertung von gerade einmal 4,6 Punkten. Und das bedeutet den vorletzten Platz in der Tabelle. Schlechter wurde die Situation nur noch in Rennertshofen bewertet.

Die Königsmooser schätzen die Lebensqualität in ihrer Gemeinde. Viele junge Familien wollen dort heimisch werden, wie hier in Untermaxfeld. Foto: Laura Gastl

Heimat-Check: Angebote für Kultur und Freizeit werden in Königsmoos vermisst

Insgesamt unterscheidet sich die Bewertung der Königsmooser nicht allzu sehr vom Landkreis-Durchschnitt. Ein Kommentar, den einer der Teilnehmenden abgegeben hat, spiegelt das besonders deutlich wider: "Mehr Freizeitaktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten und evtl. Ärzte wären von Vorteil. Busse sollten zudem auch öfter fahren." Diese Bereiche monieren auch zahlreiche andere Teilnehmer, denn sie stehen in Königsmoos ganz unten im Ranking. Kultur und Freizeit kommen gerade einmal auf 4,2 Punkte, noch schlechter sieht es beim öffentlichen Personennahverkehr (3,2) und bei der Gesundheitsversorgung (2,8) aus. Wollen die Menschen aus Klingsmoos, Ludwigsmoos oder Untermaxfeld ins Kino oder ins Theater, sind sie aufs Auto angewiesen. Dasselbe gilt für Arztbesuche. Wer krank ist, der braucht eine Mitfahrgelegenheit, die ihn zur nächsten Arztpraxis oder in eines der Krankenhäuser nach Neuburg oder Schrobenhausen bringt. Selbst eine Apotheke fehlt zurzeit am Ort, wie ein anderer Teilnehmer bemängelt. Er wünscht sich zudem eine Drogerie und eine bessere Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor allem eine häufigere Taktung, so ist zu lesen, sollte es geben.

Königsmooser schätzen Sicherheit und Sauberkeit in ihrer Gemeinde

Nach dem Blick nach unten in der Tabelle soll aber auch der Blick auf jene Kategorien nicht fehlen, bei denen die Menschen aus Königsmoos nicht so viel zu beklagen haben. Im Gegenteil: Denn es gibt Bereiche, wo es richtig gut läuft. Denn kaum eine Einwohnerin oder ein Einwohner aus der Gemeinde hat offenbar Angst, Opfer von Kriminellen zu werden. Der Bereich Sicherheit rangiert in Königsmoos in der Liste ganz oben und wird mit 8,6 bewertet. Landkreisweit liegt diese Kategorie mit einem Wert von 7,3 nur an vierte Stelle. Aber in Königmoos ist es nicht nur sicher, sondern auch ziemlich sauber. Das jedenfalls finden die meisten Befragten und vergeben im Durchschnitt eine 8,3 für die Frage "Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Wohnort?" All das trägt vermutlich auch dazu bei, dass die Königsmooser ihre Lebensqualität als ziemlich gut bewerten und eine 8,0 vergeben. Ob Fußballclub, Schützenverein, Feuerwehr oder Gesangsverein – in ihren Vereinen fühlen sich die Menschen in dieser ländlichen Region zu Hause. Das zeigt sich auch in der Befragung. Klagen über ein mangelndes Sportangebot waren genauso selten wie die Einschätzung, dass das Vereinsangebot nicht attraktiv wäre. Das Ergebnis: 7,6 Punkte fürs Vereinsleben.

Den Königsmoosern fehlt ein größeres gastronomisches Angebot

Im Mittelfeld landeten dann die Themen Immobilienmarkt (5,9) oder Einzelhandel (5,7). Verbesserungspotenzial gibt es dann eher wieder in Bereichen, die sich um Senioren (5,2) und Verkehr (5,1) drehen. Offenbar – so sehen es zumindest die Teilnehmenden – könnte sich die Gemeinde in einigen Bereichen besser auf Senioren einstellen. Unter Verkehrslärm und allgemein unter einer Belastung durch den Straßenverkehr leidet auch so mancher Einwohner. Die Bewertung in Sachen Verkehr mit 5,1 Punkten fällt daher eher mager aus.

Schlechter schneidet allerdings das gastronomische Angebot in Königsmoos ab. Hier liegt der Wert bei 4,7 und damit unter dem Schnitt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.