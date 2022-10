Heimatcheck: So gut lebt es sich im Raum Neuburg

Insgesamt istdie Lebensqualität im nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit Donaumoos gut, finden die Teilnehmer. Es gibt aber auch Kritik.

Was läuft gut, wo gibt’s Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Wie wohl fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Heimat? Das wollten die Neuburger Rundschau und ihre Schwesterzeitungen im nördlichen Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Oberbayern wissen. Erstmals gab es eine große, über den August laufende Online-Umfrage, den Heimat-Check.

Dabei vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte – von null als negativste bis zehn als positivste Bewertung. Die Ergebnisse aus den einzelnen Gemeinden liegen nun vor und werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Heute starten wir mit einem Überblick über den nördlichen Landkreis und das Donaumoos, also das Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau. Konkret wurden die Kommunen Bergheim, Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Königsmoos, Neuburg, Oberhausen, Rennertshofen, Rohrenfels und Weichering beleuchtet.

So hoch wird die Lebensqualität im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eingeschätzt

Insgesamt haben in der Region 876 Menschen beim Heimatcheck mitgemacht. Ihre Gesamtbewertung könnte man auf gut Bayerisch gesagt mit „Basst scho!“ zusammenfassen. 5,7 Punkte haben sie im Schnitt vergeben. Die Kategorie Sauberkeit wurde dabei mit 8,0 Punkten am besten bewertet, wobei es in Bergheim offenbar am ordentlichsten ist, während Neuburg in Sachen Sauberkeit weit abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt. Auch positiv hervorzuheben sind das Vereinsleben und die Lebensqualität im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Mit dem größten Optimierungspotenzial liegen die Themen Kultur & Freizeit und ÖPNV am Ende des Rankings.

Die Gemeinde Karlshuld liegt im Ranking an erster Stelle – sie ist bei den Befragten am beliebtesten. Weichering liegt dagegen unterhalb des Gebietsdurchschnitts und bildet das Schlusslicht im Städte-/Gemeinde-Ranking. Fairerweise muss man dazu allerdings sagen, dass die Beteiligung aus Weichering mit nur zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht gering war.

Die Bewertung des Vereinslebens fällt besonders positiv aus in der Gemeinde Karlshuld. 8,3 Punkte haben die Umfrageteilnehmer dafür im Schnitt vergeben. Alle anderen Gemeinden liegen mit Ergebnissen zwischen 7,7 und 7,2 recht nah beieinander und dürfen ebenfalls als gute Ergebnisse bewertet werden.

Auf einem ähnlichen Niveau liegt die Bewertung der Lebensqualität. Auch hier führt die Gemeinde Karlshuld das Ranking an. Neuburg belegt in dieser Kategorie das Mittelfeld, Burgheim und Rohrenfels werden mit 6,2 und 6,0 Punkten eher mäßig beurteilt.

Beim Heimatcheck machten unter anderem Bürger aus Ehekirchen, Burgheim, Neuburg, Karlshuld und Königsmoos mit

Die Bewertung der Sicherheit fällt besonders positiv aus in der Gemeinde Ehekirchen. 8,8 Punkte wurden dafür vergeben. In Bergheim und Rennertshofen fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht ganz so behütet. 6,4 bzw. 6,2 Punkte haben die Teilnehmer für diesen Aspekt vergeben.

Wie gut ist das Angebot an Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäften in Ihrem Ort? Diese Frage wurde von den Karlshuldern am besten bewertet. 9,1 von 10 möglichen Punkten hat die „Donaumoos-Metropole“ erhalten. Auch die Neuburger sind mit ihrem Angebot offenbar recht zufrieden (8,1). Dass Rohrenfels abgeschlagen den letzten Platz in dieser Kategorie belegt, ist keine Überraschung: In dem kleinen Ort gibt es weder einen Supermarkt noch sonst irgendein Geschäft.

Karlshuld punktet auch bei der Bewertung der Seniorenfreundlichkeit (6,9). Aber auch alle anderen Gemeinden liegen mit Bewertungen zwischen 5,1 und 6,0 Punkten auf einem ähnlichen Niveau. Den letzten Platz belegt die Gemeinde Bergheim (4,3).

Das Wohnungsangebot sowie die Miet- und Immobilienpreise werden in der Gemeinde Oberhausen am besten beurteilt, dicht gefolgt von Ehekirchen. Mit 4,6 Punkten belegt Neuburg den letzten Platz – was kein Wunder ist, schließlich liegen die Preise in der Stadt üben denen in den Gemeinden.

Heimatcheck: Bewertet wurden unter anderem die Themen Verkehr, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Gesundheitsversorgung

Die Verkehrsbelastung fällt besonders gering aus in der Gemeinde Oberhausen. Weit abgeschlagen mit der gefühlt stärksten Verkehrsbelastung auf dem zehnten Rang liegt die Gemeinde Karlshuld – nur knapp hinter der Stadt Neuburg.

Die Vielfalt und die Qualität der örtlichen Gastronomien werden von den Ehekirchenern am besten bewertet. Auch Burgheim und Karlshuld fahren gute Ergebnisse ein, Neuburg belegt den vierten Platz. Oberhausen und Rennertshofen bilden dagegen die Schlusslichter.

Das Angebot für Kinder und Jugendliche wird in Rohrenfels am besten bewertet. Auch Weichering und Karlshuld liegen weit vorne. In Rennertshofen scheint nach Meinung der Umfrageteilnehmer dagegen noch Luft nach oben zu.

Arztpraxen, Physiopraxen, Pflegedienste – die Burgheimer fühlen sich bei der Gesundheitsversorgung besonders gut aufgehoben. 7,8 Punkte haben sie dafür vergeben. Dahinter folgen Karlshuld (7,2), Neuburg und Oberhausen (je 6,2).

Im Hinblick auf Kultur und Freizeit kann auch einmal die Stadt Neuburg punkten. Mit einer Bewertung von 6,6 liegt die Stadt auf Platz 1 in dieser Kategorie, gefolgt von Rohrenfels (5,0) und Karlshuld (4,9). Bergheim bildet das Schlusslicht (3,3). Eine interessante Einschätzung der Teilnehmer zeigt sich beim öffentlichen Nahverkehr. Obwohl es in Neuburg einen Stadtbus und einen Bahnanschluss gibt, belegt die Stadt nur Platz 2 hinter Burgheim. Insgesamt fällt die Zufriedenheit mit dem ÖPNV im Landkreis mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,0 eher mau aus. (AZ)