Faniza und Volker Möller feiern Goldene Hochzeit in Neuburg

Plus Der ehemalige stellvertretende Redaktionsleiter der NR ist 50 Jahre mit seiner Frau Faniza verheiratet. Das feiern die beiden mit Familie und mit Freunden.

Zwischen dem Kennenlernen und der Verlobung ist nicht einmal eine Woche vergangen, zwischen der Verlobung und der Hochzeit waren es nur wenige Monate: Volker und Faniza Möller, geborene Dilger, starteten 1972 sehr schnell nach ihrer ersten Begegnung ins gemeinsame Eheleben. Heute sind sie 50 Jahre verheiratet. Den Großteil ihrer Ehe haben die beiden in Neuburg verbracht.