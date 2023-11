Heinrichsheimerin backt Dominostein-Kuchen mit eigener Note

Sabrina Schnell hat für Weihnachten einen Dominostein-Kuchen entwickelt. Die Heinrichsheimerin hat es zum dritten Mal in das Rezeptheft geschafft.

Dominosteine gehören zu Weihnachten, doch warum nicht gleich einen ganzen Dominostein-Kuchen? Sabrina Schnell aus Neuburg hat es mit ihrem Rezept für einen Dominostein-Kuchen in die aktuelle Ausgabe des Rezeptheftes "Zuckerguss" geschafft. Das ist nicht das erste Mal, dass die 31-Jährige in dem Magazin vertreten ist. Die Hobby-Bäckerin ist bereits zum dritten Mal mit einer ihrer Kreationen im Magazin "Zuckerguss". Vergangenes Jahr buk die Frau aus Heinrichsheim zu Ostern eine Erdbeer-Schoko-Eierlikörtorte, im Jahr davor einen weihnachtlichen Marzipan-Mandarinen-Kuchen.

Auf die Amaretto-Sahne kommt zum Abschluss Kuvertüre. Foto: Tabea Huser

Den Dominostein-Kuchen hat Schnell nach einem Blechkuchen von Dr. Oetker abgewandelt. Weil ein ganzes Blech zu viel für eine Familie war, reduzierte sie die Menge. Aus der Kirsch- wurden Aprikosenmarmelade und die Haselnüsse ersetzte sie mit Mandeln. Für den Dominostein-Geschmack gab sie einen Schuss Rum dazu. Davon erzählt Sabrina Schnell, während sie vorsichtig die Kuvertüre auf der Amaretto-Sahne verteilt. Wie ein Dominostein setzt sich der Kuchen aus mehreren Schichten zusammen. Auf den Kuchenboden, der nach Lebkuchen schmeckt, kommt eine Schicht fruchtige Marmelade, die von einer dünn ausgerollten Marzipanrohmasse verschlossen wird. Dann folgt die Sahne mit der Kuvertüre. Verziert wird der Kuchen mit weihnachtlichen Motiven aus Marzipan.

Zuckerguss: Dominostein-Kuchen aus Neuburg im Rezeptheft

Sabrina Schnell backt viel und gerne. Während ihres Studiums war das Backen ein guter Ausgleich, wie sie sagt. Heute arbeitet Schnell fast jede Woche an einem Kuchen. Essen kann sie das nicht allein. Ihre Freundinnen bringen bereits Dosen mit, wenn sie die 31-Jährige besuchen. Die Kreationen nimmt die Hobby-Bäckerin auch mit in die Arbeit. "Meine Kollegen sind meine Vorkoster", sagt sie. Und die Kuchen und Torten kommen gut an. Kollegen beauftragten Schnell damit, einen Kuchen für ein Mitarbeiterjubiläum zu backen. Und auch eine Bekannte ließ sich eine Einhorn-Torte für einen Kindergeburtstag backen.

Den Dominostein-Kuchen hat Schnell nach einem Rezept von Dr. Oetker weiter entwickelt und eine eigene Note verabreicht. Foto: Tabea Huser

Die Heinrichsheimerin bäckt nicht nach Rezept. Sie entwickelt die Rezepte weiter, bringt ihre eigene Note ein und perfektioniert ihre Back-Techniken. Sie ist in mehreren virtuellen Back-Communitys und nimmt an Kursen teil. Sabrina Schnell interessiert sich besonders für Torten und Kuchen. Kleine Leckereien, wie Plätzchen, backt sie nicht so gerne. Derzeit arbeitet sie an der perfekten Kuvertüre. Das Auftragen der Glasur ist eine Kunst für sich, wie Schnell weiß. Die Temperatur muss stimmen, das Verteilen der Schokomasse ist knifflig. Doch nicht allein die Optik ist ausschlaggebend, wie Schnell sagt, am Ende sollte der Kuchen schmecken. Als Tipp gibt die Hobby-Bäckerin noch mit: "Kühlzeiten beachten". Das habe sie am Anfang auch unterschätzt.

