Theater in Stepperg: Ein leichter Hauch von Tiffany auf der Bühne

Bei James Bond heißen sie „Blutdiamanten“, bei dem Neuburger Schauspieler und Autor Winfried Frey „Heiße Steine.“ Wenn es auch in Stepperg im richtigen Leben keinen Juwelier gibt, so wehte doch ein leichter Hauch von Tiffany über die Bühne und durch das Premierenpublikum im voll besetzten Pfarrstadl.

Winfried Frey muss Besuch in Stepperg aus gesundheitlichen Gründen absagen

Die Spielleiter der Laienspielgruppe Stepperg, Karina Rehm und Manfred Tanzer waren von Winfried Freys lustigen Dreiakter „Heiße Steine“ nicht nur voll überzeugt, sondern sie hofften auch auf den Besuch des Autors bei der Premiere. Gesundheitliche Gründe verhinderten dies leider. „Erfreulich aber, dass wir auch dieses Mal wieder aus dem Vollen schöpfen konnten“, beschreibt Spielleiterin Karina Rehm die Frühjahrssaison der Laienspielgruppe. Ein Ensemble mit zehn Darstellern ist zwar nicht alltäglich, doch für die Stepperger Bühne kein Problem. Die meisten Amateurschauspieler sind zwar noch jung an Jahren, doch darf man sie inzwischen schon als „alte Hasen“ auf den „Brettern“ bezeichnen.

Darunter mischte sich auch Rennertshofens Dritter Bürgermeister Hans Muschler, der gefühlt schon sein ganzes Leben Theater spielt. Drei Monate probte die Bühnentruppe und war für die Premiere offensichtlich topfit. Die fleißigen Helfer im Hintergrund hatten die Tische gedeckt und dabei in der Blumenvase gleich ein paar „Steine“ untergebracht. Auch in der Küche war für das leibliche Wohl alles angerichtet. Also konnte Manfred Tanzer ein „volles Haus“ begrüßen, darunter die Bühnenkollegen aus Konstein und Hütting.

Erotische Fehltritte und versuchte Erpressung auf der Bühne im Stepperger Pfarrstadl

Gleich in der ersten Szene zeigte das Gaunerpärchen Susi (Katharina Betz) und Xare (Fabian Schnabel), wo der Hund begraben liegt. Nach 30 Ehejahren leistete sich der Schmuckladenbesitzer Franz Josef Bierbrenner (Klaus Sauer) einen erotischen Fehltritt. Alles ein abgekartetes Spiel, denn das Schäferstündchen mit Susi fotografierte Xare in bester Auflösung und startete einen Erpressungsversuch: Bilder gegen Steine. Das erfrischende Stück entwickelt sich nun zu einem Potpourri aus der Gaunerszene und einer Vielfalt an Beziehungskisten. Nach 30 Jahren Ehe zwischen Franz Josef und Agathe (Inge Betz) weist nur die Frauenzunge keine Abnutzungen auf. Dagegen ist Agathes Schwester Irmi (Marie Schmid) ein Blickfang für den eher biederen Brauereistudenten Toni (Tobias Schnabel).

Um bei der Angebeteten zu landen, sucht er Rat bei seiner besten Freundin Elli (Magdalena Klein). Toni allerdings kleidet sich nach eigenen Vorstellungen zu einer Figur zwischen Al Capone und Micky Maus, womit er bei Irmi natürlich auch durchfällt. Dann gibt es noch Tonis Mutter Rosa (Doreen Rohde). Sie hat sich den Opa (Hans Muschler) ausgesucht und umwirbt ihn deutlich und herzerfrischend. Über allem schwebt allerdings die Erpressung und im Zentrum steht dabei die skurrile Jagd nach einem Klunker im Wert von 18.000 Euro. Ein dilettantisch durchgeführter Einbruch in den Schmuckladen durch Rosa und Toni zeigt überdeutlich, dass hier keine Profis am Werk sind. Aber die Missetat ist genau nach dem Geschmack des Publikums.

Für die weiteren Vorstellungen von „Heiße Steine“ sind noch Restkarten verfügbar

Nun betritt auch noch Kommissar Müller (Markus Sauer), ein Typ zwischen Colombo und Sherlock Holmes, die Szenerie. Markus Sauer hat in der Rolle des vertrottelten Kriminalers eine durchaus sportliche Aufgabe. Er muss knifflige Wortspielereien beherrschen, die zu zündender Situationskomik werden. Der Einzige, der die Wirrungen durchschaut und auch im Griff hat, ist natürlich der Opa. Er knackt das Geheimfach seines Sohnes, schnappt sich den Klunker und versteckt ihn in seiner Pfeife. Damit wird der Diamant sprichwörtlich zum „heißen Stein.“ Dort bleibt er auch bei einem bewaffneten Überfall, bei dem alle Darsteller auf der Bühne am Boden liegen. Natürlich geht das für die Lumpen schief. Der Opa allerdings hat sich mit dem heißen Stein ein traumhaftes Happy End ausgedacht, auf das sich die Besucher an den kommenden beiden Wochenenden freuen dürfen. Sabine Gerstner (Souffleuse), Thomas Gieß und Maxi Betz (Bühne/Technik) und Natalie Gieß und Jasmin Fischer (Maske) steuern dazu bei. Allerdings gibt es nur noch vereinzelte Restkarten unter karten.laienspielgruppe-stepperg.de.