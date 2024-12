Feueralarm in Heinrichsheim durch Heizlüfter im Keller

In der Odraustraße in Neuburg-Heinrichsheim sorgte am Nachmittag ein brennender Heizlüfter für Aufregung. Die Feuerwehr und Polizei rückten aus, nachdem die integrierte Leitstelle über den Brand informiert wurde. Glücklicherweise konnte der Bewohner das Feuer im Keller selbst löschen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Feuerwehreinsatz in Heinrichsheim: Heizlüfter setzt Zeitungen in Brand

Als Ursache wird vermutet, dass sich Zeitungspapier in der Nähe des Lüfters entzündet hat. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. (AZ)