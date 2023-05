TV-Spot im Lidl-Markt: Helene Fischer verbringt eine Woche in Neuburg

Plus Jetzt ist es raus: Helene Fischer hat in Neuburg Aufnahmen für eine Werbekampagne des Discounters Lidl gedreht. Sie blieb eine ganze Woche.

Der Tourbus rollt über eine kerzengerade Straße, dann fährt das lange Fahrzeug auf den Parkplatz eines nagelneuen Lidl-Supermarktes. Die Tür gleitet auf und eine Frau in komplett weißem, modisch-bequemem Sport-Kuschel-Outfit steigt aus dem Bus: Es ist Helene Fischer. Sie geht einkaufen bei einem Discounter. Der Discounter ist ein Lidl-Markt und der steht im Südpark in Neuburg. Jetzt wurden einige Details zum Aufenthalt des Schlagerstars bekannt.

Was sich die Spatzen schon vom Schlossdach pfiffen - es ist nun auch offiziell bestätigt: Helene Fischer hat vor wenigen Wochen einige Tage in Neuburg verbracht, um hier einen Werbespot für den Lebensmitteldiscounter zu drehen. Der feiert sein 50-jähriges Bestehen und hat dafür offensichtlich sein Marketing-Budget ordentlich nach oben geschraubt: Nicht nur Helene Fischer, sondern auch Comedian Max Giermann - bekannt für seine Klaus-Kinski-Adaptionen - und Moderatorin Barbara Schöneberger wurden verpflichtet, um die Werbetrommel zu rühren.