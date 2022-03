Hennenweidach

12:30 Uhr

Der Eierautomat in Hennenweidach ist nicht zu übersehen

Lydia und Michael Kaufmann haben in Hennenweidach einen Eierautomaten. Zur Familie gehören auch die Kinder Marie, Vroni, Jakob und Johannes.

Plus Bei den Kaufmanns in Hennenweidach gibt es Eier und Nudeln im Selbstbedienungsautomaten.

Von Laura Gastl

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Automat für Snacks und Softdrinks, ist im Inneren ausgestattet mit Eiern und Nudeln. Dieser besondere Automat zur Selbstbedienung steht auf dem Hof der Familie Kaufmann in Hennenweidach, gut geschützt in einem geräumigen Häuschen aus Holz. Von der Straße aus ist die Hütte gut zu sehen – auch ein hölzernes Schild mit der Aufschrift „Eierautomat“ macht darauf aufmerksam.

