Anhänger schlägt in Zaun ein: Riesenglück für Mutter mit Säugling

In Hepberg löst sich ein mit Steinplatten beladener Anhänger vom Auto und schlägt in einen Zaun ein. Eine Mutter mit ihrem drei Wochen alten Sohn wird um Zentimeter verfehlt.

Riesenglück hatte eine Mutter mit Säugling in Hepberg. Am Montag gegen 14.10 Uhr befuhr laut Polizeiangaben ein 66-jähriger Stammhamer mit seinem Auto mit Anhänger die dortige Hauptstraße. Der Anhänger war mit Steinplatten beladen. Auf dem Gehweg befand sich die Mutter mit ihrem drei Wochen alten Sohn im Kinderwagen auf einem Spaziergang. Plötzlich löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung am Auto aus der Verankerung, sodass sich der Anhänger selbstständig machte. Der Hänger kam von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und schlug in einen Gabionenzaun ein. Hierbei verfehlte der Anhänger die Frau samt Kinderwagen nur um wenige Zentimeter, berichtet die Polizei.

Unfall in Hepberg: Anhänger verfehlt Mutter mit Baby nur knapp

Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem noch ein Teil der Ladung aus dem Anhänger geschleudert und verteilte sich auf dem Gehweg. Der Säugling und die Mutter wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Hierbei konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Vorsichtshalber wurde das Kind aber noch in einem Krankenhaus untersucht und auch hier konnten glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden. Am Hänger und am Zaun ist ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. (AZ)