Auto überschlägt sich auf der A9: Fahrer aus München schwer verletzt

Am Freitagabend verursacht ein Autounfall einen kilometerlangen Rückstau auf der Autobahn. Ersthelfer befreien den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeugwrack.

Auf der A9 Richtung München kam der Verkehr am Freitagabend für eine Stunde lange komplett zum Stillstand. Ein Auto hatte sich auf Höhe Hepberg (Landkreis Eichstätt) überschlagen, der Fahrer wurde schwer verletzt von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug geborgen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr kurz nach der Rastanlage Köschinger Forst. Ein 35-jähriger Münchner war von seiner Fahrbahn abgekommen, überfuhr alle drei Fahrstreifen, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich in der Böschung. Von dort rutschte der BMW auf dem Dach wieder zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelleitplanke zum Liegen.

Unfall auf der A9: Krankenwagen bringt schwer verletzten Münchner in ein Krankenhaus

Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeugwrack befreit, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, ein Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht benötigt. Es gab Hinweise auf Alkoholkonsum.

Die A9 war in Fahrtrichtung München nach dem Unfall für rund eine Stunde voll gesperrt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle drei Fahrstreifen über eine Länge von etwa 100 Metern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 86.000 Euro.

Nach Freigabe des Stand- und rechten Fahrstreifens blieben der linke und mittlere Fahrstreifen noch für weitere drei Stunden gesperrt, bis das Auto abgeschleppt und die Straße gereinigt war. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zu zehn Kilometer zurück. (AZ)