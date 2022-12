Lastwagen brennt am Rastplatz Köschinger Forst

Gleich mehrere Feuerwehren mussten am Dienstag zu einem Brand an der Rastanlage Köschinger Forst Ost ausrücken. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

In Hepberg, am Rastplatz Köschinger Forst Ost, geriet am Dienstagabend eine Sattelzugmaschine mit Auflieger in Brand. Gegen 17.30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle ein brennender Lastwagen mitgeteilt, der auf dem Parkplatz der Rastanlage parkte. Die Feuerwehren Hepberg, Kösching und Lenting löschten das Feuer und sicherten in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei und der Verkehrspolizei Ingolstadt den Brandort ab.

Lkw brennt am Köschinger Forst: Hoher Sachschaden

Wie die Polizei berichtet, wurde niemand verletzt. Es entstand aber an der Sattelzugmaschine und dem Auflieger ein wirtschaftlicher Totalschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach aktuellem Stand von einem technischen Defekt aus. (AZ)