Polizei findet Pistole und gefälschte Führerscheine

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei Hepberg hat die Polizei einen Mann angehalten, der in seinem Auto griffbereit eine geladene Waffe liegen hatte. Nicht nur das.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Ingolstadt kontrollierte am Rastplatz Köschinger Forst am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen 39-Jährigen, der mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Bei der Kontrolle wurden bei dem Fahrer zwei gefälschte Führerscheine aufgefunden, teilt die Polizei mit.

Polizei Ingolstadt lässt den Mann nicht weiterfahren

Im weiteren Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten griffbereit eine geladene Pistole. Wie sich weiter herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die gefälschten Dokumente und die Pistole wurden beschlagnahmt, die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)