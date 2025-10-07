Dult, Krammarkt und Marktsonntag am Wochenende in der Innenstadt

An vier Veranstaltungstagen locken drei Attraktionen nach Neuburg. Den Rahmen bildet vom 9. bis 12. Oktober die Herbstdult mit Kinderfahrgeschäft, Schaustellern und kulinarischen Schmankerln auf dem Schrannenplatz. Der Dultfreitag ist offizieller Kindertag mit ermäßigten Preisen von 12 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag findet der große Krammarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag statt. Alle Infos zum Wochenende gibt es unter www.neuburger-dult.de.

Am Sonntag, 12. Oktober, erstreckt sich der große Krammarkt auf die Rosen-, Färber-, Schmid-, Hechten-, Mazillis- und Weinstraße. Die sechs Straßen werden von 10 bis 18 Uhr in eine Fußgängerzone umfunktioniert und bilden damit die ideale Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftswelt, die ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr öffnet.

Krammarkt in Neuburg: Über 40 Fieranten locken mit vielfältigen Angeboten

Das große Areal des Krammarkts erlaubt eine ansprechende Anordnung der Stände. So finden sich diesmal über 40 Fieranten mit den unterschiedlichsten Angeboten von Haushaltswaren bis hin zum Kunsthandwerker. Wer dabei dem großen Trubel entgehen möchte, sollte den ruhigeren Vormittag zum Stöbern nutzen.

Aufgrund der Herbstdult findet der Samstagswochenmarkt am 11. Oktober in der Adlerstraße und um den Schrannenplatz statt .Die Öffnungszeiten der Herbstdult sind am Donnerstag und Freitag von 11 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr. (AZ)