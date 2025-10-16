Bauerngerätemuseum: Herbstmarkt mit Handwerk und Musik

Zum Saisonabschluss erwartet das Bauerngerätemuseum Hundszell am Sonntag, 19. Oktober, ab 10 Uhr noch einmal reges Treiben: Beim traditionellen Herbstmarkt präsentieren regionale Direktvermarkter ein vielfältiges Sortiment.

Beim Herbstmarkt im Museum in Hundszell gibt es Kunsthandwerk und Honig

Neben frischem Gemüse, Säften und Marmeladen werden Wild- und Imkereiprodukte angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch Waren aus dem Kunsthandwerk. Dabei können die Besucher einem Drechsler über die Schulter schauen. Ab 13 Uhr sorgen Volksmusikgruppen in der beheizten Halle für Unterhaltung.

Darüberhinaus sind bis zum 31. Oktober die Ausstellungen „Schmied und Schlosser“, „Wolkenliebe“ sowie „Tierisch nützlich“ zu besichtigen. Markt und Museum sind am Sonntag, 19. Oktober, von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. (AZ)