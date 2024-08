Begegnung mit einem Rockstar: Pfalz-Neuburger Musikanten treffen Peter Maffay

Die Gunst der Stunde war auf Seiten der Pfalz-Neuburger Musikanten, als sie mit dem Rock-Superstar Peter Maffay in Hermannstadt zusammentrafen. Anlass war das Siebenbürger Sachsentreffen unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“, an dem sich Reinhardt Reißner mit seinen Musikfreunden beteiligte.

Der Kontakt zu Peter Maffay entstand bereits am Tag der Eröffnung der mehrtägigen Festlichkeiten, die von Staatspräsident Klaus Werner Johannis - ehemals Oberbürgermeister von Hermannstadt - mehrsprachig eröffnet wurden. Auf der Bühne war neben den Repräsentanten des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen auch Peter Maffay zu sehen.

Stehend und mit Begeisterung quittierten die Honoratioren den spontan intonierten Eurovisionsmarsch der Neuburger Musikanten. Bereits an dieser Stelle deutete Peter Maffay ein mögliches Treffen an.

Begegnung in Hermannstadt: Peter Maffay trifft Pfalz-Neuburger Musikanten

Tags darauf anlässlich der Generalprobe mit seiner Rockband auf der riesigen Bühne auf dem Großen Ring von Hermannstadt, die am Abend von 20.000 begeisterten Besuchern gefüllt war, war es dann soweit. Reinhardt Reißner postierte seine Musikkollegen und begleitet von Sicherheitskräften, umringt von zahlreichen Fans erschien der Rockstar freundlich gestimmt vor den bayerischen Musikanten. Die allseits bekannte Polka „Rosamunde“ erklang und Maffay ergriff den vom Bandleader gereichten Taktstock. Peter Maffay, der in Siebenbürgen gebürtig ist, verband sein Hiersein und dieses erste Konzert in seiner alten Heimat mit seiner letzten großen Deutschland-Tournee. Ende August feiert er in Kronstadt/Siebenbürgen den 75. Geburtstag.

Der Begegnung mit dem bekannten Rockstar und die Beteiligung am langen Festzug durch die Hauptstadt Siebenbürgens schloss sich eine ganze Reihe von Konzerten der Reißner-Musikanten in den umliegenden Dörfern an. So wurde unter Beteiligung des evangelischen Bischofs von Siebenbürgen mit Musik die mit EU-Geldern renovierte Kirchenburg von Reußmarkt der Öffentlichkeit übergeben, wie auch das Sommerfest mit den angereisten ehemaligen Bewohnern von Michelsberg, Nimes und Hetzeldorf gestaltet. Im Städtchen Agnetheln gab es einen Empfang des Bürgermeisters, dem sich ein Konzert im Außenbereich der restaurierten Kirchenburg anschloss.

Andrea Schiau-Gull, Kuratorin des umfangreichen Kirchenbesitzes bedankte sich bei Reinhardt Reißner, dass er bei all seinen zurückliegenden Konzertreisen zu den deutschen Minderheiten Rumäniens stets auch Agnetheln, den Geburtsort seiner Mutter Johanna, mit Musik besucht hat. Ein Auftritt vor Publikum mit Musik und Tänzen der örtlichen Tanzschule schloss sich an. (AZ)