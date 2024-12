Heuer besonders beliebt: Lose der Sozialverlosung bereits ausverkauft

Die Neuburger Sozialverlosung war in diesem Jahr besonders beliebt. Bereits am Montag um 18 Uhr wurde das letzte Los verkauft. Nach dem Ausverkauf der Lose ist es notwendig, die Öffnungszeiten der Gewinnausgabe zu verändern. Die Gewinnausgabe hat an folgenden Tagen geöffnet:

Neuburger Sozialverlosung: Die neuen Öffnungszeiten der Gewinnausgabe

Donnerstag, 19. Dezember: 15-18 Uhr

Freitag, 20. Dezember: 15-18 Uhr

Samstag, 21. Dezember: 15-18 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: 14-19 Uhr

Montag, 23. Dezember: 13-16 Uhr. (AZ)