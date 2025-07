Hilferuf aus Afrika: Silvia Stark sammelt dringend benötigte Spenden für ein Behindertenheim

Die Ärmsten der Armen, das sind in den Augen von Silvia Stark aus Hohenwart, behinderte Menschen in Afrika. Seit vielen Jahren unterstützt sie gemeinsam mit dem Lions-Club in Schrobenhausen deshalb ein Behindertenheim im südafrikanischen Port Dunford. Dort leben aktuell 25 Menschen zwischen sechs und 30 Jahren, die sonst ohne Pflege und Versorgung in armseligen Hütten zurückbleiben, wenn die Familie versucht, sich das Nötigste zu verdienen.

Ohne die unermüdliche Unterstützung aus Neuburg-Schrobenhausen wäre der Gründer des Heims, Beki Thusi, wohl nie so weit mit dem Projekt gekommen. Nun hat er aber einen Hilferuf geschickt: „My main problem is the food“ – das Hauptproblem ist die Nahrung, nur leider ist es nicht das Einzige. Silvia Stark hofft, kurzfristig Spender zu finden.

Hilferuf aus einem Behindertenheim in Afrika: Es fehlt an Lebensmitteln und Geld für Medizin

Bheki Thusi ist von Beruf Krankenpfleger und zwischenzeitlich bereits in Rente. „Ich kenne ihn seit 2015 aus einem anderen Heim in der Nähe von Durban. Dort steht ein Pflegeheim für 30 Behinderte – Kinder und Jugendliche – das wir von 2015 bis 2019 unterstützt haben“, erzählt Stark. Thusi finanzierte im Jahr 2019 ein Behindertenheim, indem er ein Privatdarlehen von 20.000 Euro aufnahm. Das Geld reichte nur für den Rohbau. „Als wir dies sahen, beschlossen wir zu helfen und in Deutschland Spendengelder zu sammeln“, berichtet Stark. Durch Spenden aus dem Familien-, Freundes- und Kollegenkreis konnte sie diesem Heim und den Bewohnern helfen. Damals fehlten elementare Dinge wie ein Boiler, Töpfe, Handtücher und natürlich Lebensmittel.

Im PD Childrens Home in Port Dunford werden die Kinder medizinisch versorgt und bekommen Unterstützung. Vor allem sind sie nicht isoliert und alleine.

Auf Bheki Thusi hält sie große Stücke und sie sieht ihn als vertrauenswürdig an. „Sämtliche Einkaufsbelege mit Rechnungen und Fotos von den Dingen, die vom Spendengeld gekauft wurden, hat er uns gezeigt“, berichtet sie. So lernte sie diesen Mann genau kennen und war sicher, dass er auch die Spendengelder für das neue Heim zuverlässig und umsichtig einsetzen würde. Im Februar 2023 konnten endlich die ersten Behinderten ins Heim einziehen.

Südafrikanische Regierung verweigert bisher die finanzielle Unterstützung für das Heim

Die südafrikanische Regierung gewährt immer noch keine finanzielle Unterstützung und hatte nur immer weitere Forderungen: ein zweiter Wassertank, Solarleuchten, etliche Toiletten und Duschen. Und das, obwohl die Behinderten nahezu alle Windeln tragen und nicht mal sitzen oder gehen können. Jetzt wird nun ein separater Schlafraum für die männlichen Behinderten gefordert. Alle zwei Jahre fährt Silvia Stark selbst mit ihrem Mann Adalbert nach Afrika und überzeugt sich von der Lage vor Ort.

Mit den Spenden sollen Lebensmittel gekauft, aber auch medizinische Geräte und Rollstühle müssen finanziert werden.

Dazu fehlt das Geld, denn weitere Unwetter haben das Dach und die Decken beschädigt. Die Reparaturen wurden nur teilweise durchgeführt, da das Geld einfach nicht reichte. Bheki Thusi muss auch Lebensmittel, Pflegematerial und Windeln kaufen, die Pflegerinnen bezahlen, eine Sozialarbeiterin, Sicherheitspersonal und vieles mehr. Er erhält von den Familien der aktuell 23 Behinderten etwa 100 bis 115 Euro pro Monat, sofern die Familien sich das leisten können. Ansonsten verwendet er seine Rente von rund 900 Euro ebenso für die Kosten.

Nun ist alles aufgebraucht und er hat fast kein Geld mehr für Lebensmittel geschweige für die Reparaturen im und am Haus. Deshalb bitte Stark um Spenden aus ihrer Heimat. Das Ziel ist es, dass endlich die Auflagen für die staatlichen Zuschüsse erfüllt sind und das Heim ohne Spenden aus Deutschland funktioniert. (fene/pm)

Spendenaktion Wer das Projekt unterstützen möchte, kann spenden an das „Lions-Hilfswerk“ unter dem Stichwort „Spende - Ein Herz für Afrika“ IBAN: DE04 7217 0024 0228 2200 00, BIC DEUTDEDB721. Mehr Infos zum Behindertenheim unter www.pdchildrenshome.co.za oder bei Silvia Stark unter silvia.stark1@gmx.de.