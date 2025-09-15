Erst Autos, jetzt Raketen: Wie ein Unternehmen vom Autozulieferer zur Rüstungsfirma wurde

Für den Eichstätter Unternehmer Thomas Hirsch ist sein Team der Schlüssel zum Erfolg. Erst vor einiger Zeit haben die Mitarbeiter von Hirsch Technologies bewiesen, dass sie zu einem großen Umbruch fähig sind. Das gesamte Unternehmen musste raus aus seiner Komfortzone, die die Automobilbranche in der Region geschaffen hatte. Da diese aber schwächelt, fallen Aufträge für viele Zulieferer weg.
Eichstätt
