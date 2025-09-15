Icon Menü
Hirsch Technologies: Erfolgreiche Transformation vom Autozulieferer zur Rüstungsfirma

Eichstätt

Erst Autos, jetzt Raketen: Wie ein Unternehmen vom Autozulieferer zur Rüstungsfirma wurde

Das Unternehmen Hirsch Technologies aus Eichstätt hat sich in der Krise früh umorientiert. Der Fokus des einstigen Zulieferers hat sich inzwischen auf andere Bereiche verschoben.
Von Manfred Dittenhofer
    Thomas Hirsch, hier im Bereich der Produktion, war mit seinem Unternehmen einst ein Autozulieferer. In der Krise hat er sich neu orientiert.
    Thomas Hirsch, hier im Bereich der Produktion, war mit seinem Unternehmen einst ein Autozulieferer. In der Krise hat er sich neu orientiert. Foto: Manfred Dittenhofer

    Für den Eichstätter Unternehmer Thomas Hirsch ist sein Team der Schlüssel zum Erfolg. Erst vor einiger Zeit haben die Mitarbeiter von Hirsch Technologies bewiesen, dass sie zu einem großen Umbruch fähig sind. Das gesamte Unternehmen musste raus aus seiner Komfortzone, die die Automobilbranche in der Region geschaffen hatte. Da diese aber schwächelt, fallen Aufträge für viele Zulieferer weg.

