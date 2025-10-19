Historischer Verein: Die Gräben sind endlich zugeschüttet

Die Wunden scheinen nun endgültig geschlossen. Knapp zehn Monate nach der überraschenden Abwahl von Michael Henker und den damit einher gehenden Turbulenzen herrscht wieder Frieden im Historischen Verein Neuburg – nach innen wie nach außen.

In der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Stadtmuseum bedauerte der neue Vorsitzende Marcus Prell noch einmal ausdrücklich die Umstände, die im Dezember 2024 zum Eklat geführt hatten. Aus den folgenden Gesprächen mit Henker sei er mit einem schlechten Gewissen nach Hause gegangen, gestand der 58-jährige Berufsschullehrer. „Zurecht!“, meinte daraufhin sein Vorgänger im Zuschauerraum leise, aber vernehmlich. Deshalb sei es ihm jetzt auch ein persönliches Anliegen, seinen Vorgänger in gebührendem Rahmen zu verabschieden, so Prell.

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich Michael Henker mit der Geschichte Neuburg

Zusammen mit dem langjährigen Zweiten Vorsitzenden Gerhard Walter und dem früheren Schatzmeister Johannes Pfaff erhielt Michael Henker, der den Verein von 2018 an sechs Jahre lang geführt hatte, eine Reihe von Geschenken, die unter anderem vom Dritten Bürgermeister Peter Segeth (CSU) überreicht wurden, sowie eine Laudatio aus dem Mund seines Nachfolgers. Darin hob Marcus Prell noch einmal die Verdienste des renommierten Historikers für den Historischen Verein hervor, dem dieser bereits seit 1980 angehört.

So habe sich der 77-Jährige als Erfinder der bayerischen Landesausstellungen sowie als Leiter der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern hervorgetan. In Neuburg gehen die Landesausstellung zum Fürstentum-Pfalz Neuburg und die Vermittlung der Kulturplattform bavarikon auf sein Konto. „Seit 45 Jahren beschäftigt sich Dr. Henker nicht nur mit bayerischer, sondern auch mit Neuburger Geschichte“, stellte Prell heraus. So viel Wertschätzung stimmte schlussendlich auch den geschassten ehemaligen Vereinschef milde. „Alles in Ordnung“, sagte Michael Henker während einer Sitzungspause. „Der Konflikt zwischen uns ist vom Tisch.“

Dass die neue Vereinsführung mit Prell und dessen Stellvertreterin Eva Muster in den Anfangsmonaten mit Feuereifer und einer immens hohen Schlagzahl an Aktivitäten durchstartete, nötigte nicht nur dem früheren Vorsitzenden, sondern auch den anderen 55 Mitgliedern Respekt ab. Der Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen konnte gestoppt werden, denn inzwischen gehören 631 Menschen dem Historischen Verein an (2024: 608). Erfreulich sei, dass viele Jüngere einen Mitgliedsantrag unterschrieben hätten. Dies manifestiert sich in der Einrichtung von gleich vier neuen Arbeitskreisen, einem reichenhaltigen Veranstaltungsangebot wie dem Familientag Anfang August, dem „Tag des offenen Denkmals“, der im September rund 600 Menschen ins unwegsame Gelände auf die Alte Burg bei Oberhausen gelockt habe, oder dem neuen, zwei Mal jährlich erscheinenden Magazin „Mit der Zeyt“.

Der Historische Verein Neuburg sucht nach größeren Räumlichkeiten

Einzig die Probleme aus der Ära Henker haben sich bis heute kaum verändert. So sucht der Verein weiter eine größere Räumlichkeit, in der er seine bislang auf sieben verschiedene Orte verteilte, umfangreiche Sammlung eine zentrale Heimstatt finden könnte. Museumsleiter Michael Teichmann vermisst schmerzlich seine beiden Teilzeitstellen, die dem Rotstift zum Opfer gefallen waren. Diese seien zum Auf- und Abbau von Ausstellungen unersetzlich gewesen.

Auch die Situation um den Betriebskostenzuschuss für das Weveldhaus schwebt unvermindert wie ein Damoklesschwert über dem Historischen Verein. Wie berichtet, hatte der Stadtrat die Finanzspritze für den Unterhalt des Museums von 280.000 auf 250.000 Euro reduziert. „Wir wissen wirklich nicht mehr, wo wir noch überall sparen sollen“, zeigte sich Prell ratlos. Der Erhalt des Baudenkmals Weveldhaus sei vor allem hinsichtlich der Energie- und Heizkosten eine Herkulesaufgabe, Gebäudeunterhalt und Personalkosten zehren die Haushaltsmittel weitgehend auf. „Wir können als Verein einfach nicht mehr leisten. Wenn wir jetzt nicht wieder angehoben werden, dann müssen wir zusperren!“, warnte Prell.

Für den Ehrenvorsitzenden Roland Thiele ist die Unterstützung des Museums sowieso ein städtische Pflichtaufgabe. Es existiere ein Vertrag, in dem sich die Stadt verpflichte, die notwendigen Ausgaben zu übernehmen.

Mit großer Spannung nahmen die Mitglieder schließlich das druckfrische Neuburger Kollektaneenblatt 172/2024 in Empfang, für das nun der Historiker Tobias Hirschmüller redaktionell verantwortlich zeichnet. Darin ist unter anderem eine Zusammenfassung der jüngsten Geschehnisse um den Komponisten und NS-General Paul Winter enthalten, mit der Hirschmüller auf die Schwierigkeiten beim Thema „Erinnerungskultur“ in Neuburg hinweisen will.